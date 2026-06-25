「シルバニア」×「フェイラー」コラボ第2弾！ ビスケットクマたちが仲間入りした限定バッグなど展開へ
ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」は、7月9日（木）から、ドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」とコラボレーションした商品第2弾の抽選販売を、公式オンラインショップで開始する。
【写真】「バッグ」や「ポーチ」もかわいい！ コラボ商品第2弾のラインナップ
■爽やかなペールブルーを採用
今回発売されるのは、本コラボレーションのために特別に制作されたオリジナルデザインをあしらった、公式オンラインショップ限定の商品。
ラインナップは「ハンカチ」や「バッグ」、「ポーチ」がそろい、第1弾で登場したショコラウサギの女の子フレアたちに加え、ビスケットクマの男の子テオとフローラウサギの女の子アリスが仲間入りしたキュートな柄に仕上がっている。
また、第1弾の「ハンカチ」の縁どりのカラーが爽やかなペールブルーに変わって新発売。ショコラウサギの女の子フレア、くるみリスの男の子ラルフ、ペルシャネコの女の子ライラが素敵なお家でお出迎えをする様子を、シュニール織で表現している。
なお、抽選申込期間は7月9日（木）12時00分〜7月14日（火）16時59分で、当選発表は7月23日（木）15時00分より当選者のみにメールにて通知。公式オンラインショップからの商品発送は、7月30日（木）から順次実施される予定だ。
【写真】「バッグ」や「ポーチ」もかわいい！ コラボ商品第2弾のラインナップ
■爽やかなペールブルーを採用
今回発売されるのは、本コラボレーションのために特別に制作されたオリジナルデザインをあしらった、公式オンラインショップ限定の商品。
また、第1弾の「ハンカチ」の縁どりのカラーが爽やかなペールブルーに変わって新発売。ショコラウサギの女の子フレア、くるみリスの男の子ラルフ、ペルシャネコの女の子ライラが素敵なお家でお出迎えをする様子を、シュニール織で表現している。
なお、抽選申込期間は7月9日（木）12時00分〜7月14日（火）16時59分で、当選発表は7月23日（木）15時00分より当選者のみにメールにて通知。公式オンラインショップからの商品発送は、7月30日（木）から順次実施される予定だ。