新潟市中央区にある家電専門店『ケーズデンキ』がリニューアルオープンしました。



店の前にできた長い行列。新潟市中央区にオープンした『ケーズデンキ女池インター本店』です。開店と同時にチラシを持った人たちがお目当てのコーナーへ向かいます。売り場面積は約1600坪で、広い店内には冷蔵庫や除湿器などの生活家電をはじめ、これからの季節に欠かせないエアコンや高画質・高音質のテレビなどがセールとなっています。



■市内から

「除湿器を買いに来た。チラシを見て。」

■市内から

「(今日は)見に来ただけ。掃除機が気になった。」



■ケーズデンキ女池インター本店 長谷川努店長

「豊富な品ぞろえで見やすい・わかりやすい売り場が魅力になっていると思います。たくさんのお客様に利用いただけるよう、親切・サービスといったところを強化していきたい。」



ケーズデンキ女池インター本店の営業時間は、午前10時～午後8時です。