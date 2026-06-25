ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下。陛下は、“思い出の地”ルーヴェン・カトリック大学へ。皇太子時代にお忍びで訪問された、ある場所とは。

■ベルギーと日本“相互支援の出発点”

おふたりでの24年ぶりの2か国訪問も、いよいよ滞在最終日。ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下。フィリップ国王夫妻とのお別れ前に、ラーケン宮にある庭園の温室を散策されました。

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24日、陛下は思い出の地へ。たくさんの人に出迎えられながら、およそ600年の歴史があるルーヴェン・カトリック大学を訪問されました。日本語学科の学生らと懇談も。

「研究も素晴らしいですね。いい研究をされていますね」

陛下と懇談をした学生は…

陛下と懇談した学生「すごく光栄で夢みたい」「信じられないほどいい経験」

また、図書館も訪問。

陛下を案内「喜んでおられたような気がした。ご自分のおじいさまとのつながり…思いでしょうか」

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ここには陛下の祖父である昭和天皇も、皇太子時代に訪問したことがあります。第一次世界大戦でがれきと化した図書館跡。昭和天皇がこの焼け跡を視察したことも後押しとなり、日本は、およそ1万4000冊の書籍を大学に贈るなど図書館の再建を支援しました。

これが、震災時の支援など今の時代まで続くベルギーと日本の“相互支援の出発点”といわれています。

そんな“交流の歴史”を受け継いだ陛下。日本から贈られた本を感慨深くご覧になりました。

■皇太子時代、36年前の訪問では買い物を楽しまれ…

大学には過去2回訪問。36年前の皇太子時代に訪れたときには、大学近くで町歩きをしながら、レコード店や書店で買い物を楽しまれるようすも。

今回、その書店のオーナーに話を聞きました。

書店のオーナー ルーク・ピーターズさん「当時、私たちは皇太子殿下が来ることを知らなかったのですが、前日にも彼は来て、本を何冊か購入されました」

前日にも、陛下は“お忍び”でこの店に買い物に来られていたというのです。

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書店のオーナー ルーク・ピーターズさん「両陛下がベルギーにお越しになること自体、大変光栄なことです。ベルギーの小さな町であるこの場所にも、陛下がお越しになることは私たちにとって大きな名誉です」

■オランダ、ベルギー訪問を振り返られ…

今回の2か国訪問を振り返られた陛下は…

「オランダ、ベルギー両国とも本当に行く先々で、皆さんから本当に温かく迎えていただいておりまして、これに対しても本当に心から感謝したいと思います」

長女・愛子さまと同世代の皇太子であるオランダのアマリア王女やベルギーのエリザベート王女との交流についても。

「私たちの世代でより交流が深められたのとあわせて、次の世代への橋渡しもできたのではないかと、そういう意味でも大変ありがたく思っております」

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両陛下はこのあと、帰国の途につかれます。

（6月25日午後5時40分ごろ放送『news every.』より）