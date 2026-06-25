¡Ú·ÙÊóµéÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â¡ÛÂæÉ÷7¹æ¡Ê¥áー¥«¥éー¡Ë27Æü(ÅÚ)¤Ë¶áµ¦¤ËºÇÀÜ¶á¤Î¸«¹þ¤ß¡¡Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡×¤Ë¡Ä¶áµ¦ÃæÉô¡¦ÆîÉô¤Ç24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ200¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¡Ê²Æì¡¦¶å½£¡¦»Í¹ñ¡¦¶áµ¦¡¦Åì³¤¡¦´ØÅì¤Î±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¿ÊÏ©¾ðÊó¡Ë
ÂæÉ÷7¹æ¡Ê¥áー¥«¥éー¡Ë¤ÏµÜ¸ÅÅç¤ÎÆî³¤¾å¤òË½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤ÆËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢27ÆüÅÚÍËÆü¤ÎÆüÃæ¤Ë¶áµ¦ÃÏÊý¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷7¹æ¡¦8¹æ¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÇß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç±«¤¬27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
27Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½Êó¤ÎÂæÉ÷8¹æ¡Ê¥Òー¥´¥¹¡Ë¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬°ìÃÊ¤È³èÈ¯²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤«¤éÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢ãÌÜ¼¡¢ä
¢§ÂæÉ÷7¹æ¡Ê¥áー¥«¥éー¡Ë¤Î¼Â¶·¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¢§¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾åÎ¦¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©ÂæÉ÷£·¹æ¤ÎºÇ¿·Í½ÁÛ¿ÊÏ©
¢§¶áµ¦ÃÏÊý¤Î±«¡¦É÷¡¦ÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¥Çー¥¿
¢§¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û±«¡¦É÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¡ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê25Æü～29Æü¡Ë
ÂæÉ÷7¹æ¡Ê¥áー¥«¥éー¡Ë¤Î¼Â¶·¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ÂæÉ÷7¹æ¤Ï25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å3»þ¸½ºß¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÆîÅìÌó110¥¥í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¤ËÌó15¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï985¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤ÏÉÃÂ®30¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÏÉÃÂ®40¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤ÎÅìÂ¦110¥¥í°ÊÆâ¤ÈÀ¾Â¦75¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®ÉÃÂ®25¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷7¹æ¤Ï¡¢26Æü¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ²ÆìÃÏÊý¤ä±âÈþÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤·¡¢27Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂ®ÅÙ¤òÂ®¤á¤Ê¤¬¤é¶å½£¡¦»Í¹ñ¡¦¶áµ¦¡¦Åì³¤¡¦´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾åÎ¦¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©ÂæÉ÷£·¹æ¤ÎºÇ¿·Í½ÁÛ¿ÊÏ©
¶áµ¦ÃÏÊý¤Î±«¡¦É÷¡¦ÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¥Çー¥¿
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆÃ¤Ë26Æü¶âÍËÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é27ÆüÅÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«±À¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÈ¯Ã£¤·¤¿¤êÄäÂÚ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ê1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡Ë
25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¶áµ¦ËÌÉô¡§20¥ß¥ê
¶áµ¦ÃæÉô¡§40¥ß¥ê
¶áµ¦ÆîÉô¡§40¥ß¥ê
26Æü¡Ê¶â¡Ë
¶áµ¦ËÌÉô¡§20¥ß¥ê
¶áµ¦ÃæÉô¡§40¥ß¥ê
¶áµ¦ÆîÉô¡§50¥ß¥ê
25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å6»þ～26Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¤ÎÍ½ÁÛ24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¤Ç¡Ë
¶áµ¦ËÌÉô¡§80¥ß¥ê
¶áµ¦ÃæÉô¡§150¥ß¥ê
¶áµ¦ÆîÉô¡§150¥ß¥ê
26Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ～27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å6»þ¤ÎÍ½ÁÛ24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¤Ç¡Ë
¶áµ¦ËÌÉô¡§80¥ß¥ê
¶áµ¦ÃæÉô¡§200¥ß¥ê
¶áµ¦ÆîÉô¡§200¥ß¥ê
¤µ¤é¤Ë¡¢27Æü¸á¸å6»þ¤«¤é28ÆüÆüÍËÆü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¤â¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç80¥ß¥ê¤Î±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
É÷¤ÎÍ½ÁÛ
27ÆüÅÚÍËÆü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦ËÌÉôÎ¦¾å¡§ÉÃÂ®12¥áー¥È¥ë¡ÊÉÃÂ®25¥áー¥È¥ë¡Ë
¶áµ¦ËÌÉô³¤¾å¡§ÉÃÂ®15¥áー¥È¥ë¡ÊÉÃÂ®25¥áー¥È¥ë¡Ë
¶áµ¦ÃæÉôÎ¦¾å¡§ÉÃÂ®18¥áー¥È¥ë¡ÊÉÃÂ®30¥áー¥È¥ë¡Ë
¶áµ¦ÃæÉô³¤¾å¡§ÉÃÂ®23¥áー¥È¥ë¡ÊÉÃÂ®35¥áー¥È¥ë¡Ë
¶áµ¦ÆîÉôÎ¦¾å¡§ÉÃÂ®18¥áー¥È¥ë¡ÊÉÃÂ®30¥áー¥È¥ë¡Ë
¶áµ¦ÆîÉô³¤¾å¡§ÉÃÂ®23¥áー¥È¥ë¡ÊÉÃÂ®35¥áー¥È¥ë¡Ë
ÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ
27ÆüÅÚÍËÆü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦ËÌÉô¡§1.5¥áー¥È¥ë
¶áµ¦ÃæÉô¡§4¥áー¥È¥ë¡Ê¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡Ë
¶áµ¦ÆîÉô¡§5¥áー¥È¥ë¡Ê¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡Ë
ËÉºÒ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢24Æü¿åÍËÆü¸áÁ°6»þ¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é25ÆüÌÚÍËÆü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©Ä¬Ì¨¤Ç151.0¥ß¥ê¡¢¸ÅºÂÀîÄ®À¾Àî¤Ç102.5¥ß¥ê¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÁ°Àþ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤Ç²ÏÀî¤Î¿å°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏÈ×¤¬¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤±«¤Ç¤â¿å°Ì¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£Âç±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢Ãæ¾®²ÏÀî¤Ç¤ÏÃ»»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËµÞ·ã¤Ê¿å°Ì¾å¾º¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¿å°Ì¤Î¾å¾º¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÁ´¤ÊÃÊ³¬¤ÇÁá¤á¤ËÈòÆñ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹ ¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²ÏÀî¤Ç¤Ï±«¤¬»ß¤ó¤À¸å¤Ç¤â¾åÎ®¤«¤é¤Î±«¿å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÙ¤ì¤ÆÁý¿å¤·¡¢ÈÅÍô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÀî¤ä³¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
27ÆüÅÚÍËÆü¤Ï³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏË½É÷¤ä·ÙÊóµé¤Î¹âÇÈ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤·¡¢ÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´è¾æ¤Ê·úÊªÆâ¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈòÆñ¹ÔÆ°¤Ï¡¢±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÇÈòÆñ½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨Åù¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£