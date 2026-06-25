◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーDeNA(25日、バンテリンドーム)

先発マウンドにあがった中日・中西聖輝投手が、5回と1/3を投げ1失点で降板しました。

初回の先頭から連打を浴び無死1、2塁のピンチを招くなど、不安定な立ち上がりとなった中西投手。後続を打ち取り無失点の立ち上がりとすると、打線がすぐさま奮起し初回に1点の援護を手にします。

2回には先頭・戸柱恭孝選手に四球を与えるも、併殺打で打者3人に抑えます。さらに打線も奮起。死球と連打で無死満塁の好機をつかむと、相手のエラーや犠牲フライもあり、2点を追加しました。

援護をもらった中西投手は、3回を三者凡退。4回にもヒットを許さずスコアボードに0を並べます。それでも5回には先頭からの連打を浴び無死1、3塁のピンチ。代打・佐野恵太選手には四球を許し満塁とされると、勝又温史選手の犠牲フライで1点を失いました。さらに続く牧秀悟選手に四球を与え、再び満塁のピンチを招いたことで途中降板。1アウト満塁であとを受けた2番手・齋藤綱記投手は後続を打ち取り、さらなる失点を許さずしのぎました。

この日の中西投手は4回と1/3で82球を投げ、被安打4、奪三振2、与四球4、失点1という成績でした。