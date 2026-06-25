「ダブル台風」が関東を“連続直撃”のおそれも　各地で災害級の大雨…道路冠水で“立ち往生”する車、土砂崩れも

沖縄に接近している台風7号は各地で災害級の大雨をもたらしています。

そして台風8号も列島に接近していて、「ダブル台風」が関東を連続で直撃する恐れも出ています。

25日午前7時半ごろの佐賀・武雄市では道路の一部が冠水していました。

冠水しているため引き返す車がいる中、車高が低いスポーツカータイプの車はフロントガラスの付近まで水に漬かりながらも走行。

すると、車が途中で動かなくなり、運転手は車を降り後続の車に腕を交差させてバツの合図を送っていました。

その後、車内から荷物を取り出すと、傘をさし車から離れていきました。

また、市内を流れる川では転落した車が流されないようロープで固定している様子も見られました。

列島に迫りつつある「ダブル台風」の湿った空気が、停滞する梅雨前線に流れ込み雨雲が活発化し、各地に災害級の大雨をもたらしています。

25日午前7時過ぎの福岡・大牟田市では、大粒の雨がたたきつけるようにして降り、車道と歩道の境目が見えないほどに冠水してしまっている様子が確認できました。

道路が冠水する中、排水溝からは水が噴き出す様子もみられました。

また、水に漬かり動けなくなった車もあり、水の高さはひざ辺りまで上がっていました。

さらに市内では、住宅街の道路で雨水が川のように激しく流れ出ている場所もありました。

記録的な大雨となっているのが長崎・五島市です。

25日朝から、アスファルトをたたきつける激しい雨が降り、住宅の石垣から雨が流れ出し一部では冠水する場所もありました。

五島市では500mm以上の雨となり、72時間の降水量が観測史上1位を記録する大雨となっています。

また、同じ長崎県の佐世保市では、冠水した現場で、警察官が交通誘導する様子などが見られ周辺では、建物の入り口などに土のうを設置するなど雨対策が行われていました。

周辺の人は「（Q.このエリアは冠水しやすい？）大雨が降ったときは冠水します。朝4時半ぐらいに来たときに少し内側に水が入ってきてたんで、土のうを慌てて出しました」と話します。

市内では大雨の影響によって住宅裏で土砂崩れが発生し、近くに止めてあった車には土砂が直撃していました。

当時の状況を知る人は「雷と思っていたらしいんですけど、ゴロゴロっていう感じで、多分屋根に当たった音なんでしょうね。ガシャーンって感じで」と話します。

長崎県内にはレベル4の土砂災害危険警報が出されている他、九州地方は25日夜から26日にかけ、再び大雨の恐れがあります。

予想される雨量は、長崎県で200mmなどとなっています。

連日の雨で地盤が緩んでいる箇所があるため、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。