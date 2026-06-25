ÀÄ¤¤¥¶¥ê¥¬¥Ë¡ª²¬»³»Ô¤ÎÍÑ¿åÏ©¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¡Ö¿Í¤È²Ê³Ø¤ÎÌ¤Íè´Û¥µ¥¤¥Ô¥¢¡×¤ÇÅ¸¼¨
ÇðÍº²ð¤µ¤ó¤¬²¬»³»Ô¤ÇÊá³Í¤·¤¿ÀÄ¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¡¡¾ò·ïÉÕ¤ÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤Î¤¿¤áÌî³°¤ËÊü¤¹¤Ê¤É¤Ï¶Ø»ß
¡¡ÀÄ¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¤Êª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶µ°é³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö²¬»³¡÷À¸¤Êª·¸¡×¤ÎÇðÍº²ð¤µ¤ó(40)¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¸¿åµû¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇð¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯6·î½é½Ü¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç¡¢À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÃÕµû¤Îµû¼ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤áÍÑ¿åÏ©¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÄ¤¤¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÃ¦Èé³Ì¤¬¿å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÀ¸¤¤¿¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿Çð¤µ¤ó¤Ï¡¢»þ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸ÍÑ¿åÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢6·î23Æü¡¢ÅÚ¤¬ÂÏÀÑ¤·¤¿¾ì½ê¤Ç‶¥â¥¾¥â¥¾¡É¤ÈÆ°¤¯ÀÄ¤¤¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÊá¤Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÄ¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Ï¡¢6·î25Æü¤«¤é¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è°ËÅçÄ®¤Î¡Ö¿Í¤È²Ê³Ø¤ÎÌ¤Íè´Û¥µ¥¤¥Ô¥¢¡×¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Ï¡¢¾ò·ïÉÕ¤ÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌî³°¤ËÊü¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»à¤Ì¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÀÄ¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÆæ¡Û¡¡
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Ï¿åÁð¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤È¤¤¤¦ÀÖ¤¤¿§ÁÇ¤òÂÎÆâ¤Ëºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¸Â©¾ì½ê¤Ë¿åÁð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÀÄ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°äÅÁÅª¤ËÂÎÆâ¤Ç¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ë¤âÀÄ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Çð¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÄ¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¤â¥µ¥¤¥Ô¥¢¤Î³Ø·Ý°÷¡¦²¬À®Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÄ¤¤¥¶¥ê¥¬¥Ë¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çð¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Î´Ä¶¤ËÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£