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6.3¡¢2¡¢1 BREAKIN'OUT!
7.Hey! Unfair Baby
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9.¥¶¡ù¥Ô¡Á¥¹¡ª¡Ê23 Ver.¡Ë
10.LOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Êupdated 23 Ver.¡Ë
11.¤½¤¦¤À¡ªWe're ALIVE¡Êupdated 23 Ver.¡Ë
12.Îø°¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡Ý¥·¥ç¥ó21¡Êupdated 23 Ver.¡Ë
13.Style of my love ¡¿ ¾®ÅÄ¡¦ËÒÌî
14.¥Ð¥¤¥»¥³¡¼ÂçÀ®¸ù¡ª ¡¿ Ý¯°æ¡¦°æ¾å¡¦µÝ·å
15.CRAZY ABOUT YOU ¡¿ ²¬Â¼¡¦»³ºê
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17.Chu Chu Chu ËÍ¤é¤ÎÌ¤Íè
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21.Wake-up Call¡ÁÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤¡Á
22.What is LOVE¡©¡Ê23 Ver.¡Ë
23.Fantasy¤¬»Ï¤Þ¤ë
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25.Are you Happy?
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27.Lonely...But not Alone
28.ENDLESS SKY¡Ú¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Û
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