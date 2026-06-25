ドル円１６１．８０近辺、ユーロドル１．１３５５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は161.80近辺、ユーロドルは1.1355近辺での推移。ドル円はロンドン序盤に161.90付近に高値を伸ばしたあとは、前日NY終値161.78付近での揉み合いが続いている。



ユーロドルはロンドン序盤に1.1345付近、ロンドン午前に1.1374付近を付けるレンジ取引となっている。前日NY終値1.1358を軸として小幅の振幅が続いている。



中東情勢の鎮静化を受けて、NY原油先物は一時68.90ドルまで下落し、足元でも70ドルの節目を下回っている。2月28日の米国によるイラン攻撃開始前の水準に戻す格好となっている。



米10年債利回りは昨日のNY市場で4.50%付近から4.39％台まで低下した。本日は4.41％台までの小幅の反発にとどまっている。



総じて、日本時間午後9時30分の米PCE価格指数などの結果を見極めたいとの様子見ムードが広がっている。



USD/JPY 161.82 EUR/USD 1.1355 GBP/USD 1.3173

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