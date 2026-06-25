¥Û¥Æ¥ë¤Ç1Æü¸ÂÄê¤Î¡ÖÆÃÄê¸¡¿Ç¡×¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤ÏÌó30%¤ÈÄã¤¤¿å½à¡¡·ì±Õ¸¡ºº¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¸¡ºº¤Ê¤É¡Ú²¬»³¡Û
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡ÖÆÃÄê·ò¿Ç¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢1Æü¸ÂÄê¤Î½¸¹ç·ò¿Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Û¥Æ¥ë¤Ç1Æü¸ÂÄê¤Î¡ÖÆÃÄê¸¡¿Ç¡×¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤ÏÌó30%¤ÈÄã¤¤¿å½à¡¡·ì±Õ¸¡ºº¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¸¡ºº¤Ê¤É¡Ú²¬»³¡Û
²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡ÖÆÃÄê·ò¿Ç¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤Ï¡¢Ìó30%¤ÈÄã¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸½¾õ¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤ÈÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ²¬»³»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¸¡ºº¤Ê¤É¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ ²¬»³»ÙÉô¡¡¾¾²¬µ¨º»¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£²ó¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç·ò¿Ç¤ò¼õ¿Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
11·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÒÉß»Ô¤Ë¤¢¤ë·ëº§¼°¾ì¤Ç½¸¹ç·ò¿Ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£