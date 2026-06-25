出場枠増えたアジア勢は“日本以外”苦戦…すでに敗退多く直近は5連敗、7戦勝ちなし
大会初日に韓国代表がチェコ代表に勝利するなど、開幕から6戦負けなしと好発進を決めたかに思われたアジア勢だが、ここに来て5連敗、7戦勝ちなしと苦戦している。24日には韓国が南アフリカに敗れて、グループ3位に転落。自力で決勝トーナメント進出を決めることができなかった。
今回のW杯は前回までの32から大きく増えて48チームで行われている。増えた16の出場枠が各地の予選に割り振られ、アジアは前回の1+4.5から、8枠に大きく増加。プレーオフを含めるとさらに増やすことが可能となり、実際にアジア勢は9チームが出場している。
しかしここまで本大会を戦ったところで、勝ち点3を掴んだのは韓国(○2-1チェコ)、オーストラリア(○2-0トルコ)、そして日本(○4-0チュニジア)の3チームのみ。ヨルダン、ウズベキスタンの2チームは2連敗で、最終戦を前に敗退が決まっている。また勝ち点1のカタールの敗退も決まった。
そしてサウジアラビアはH組最下位で第3戦を迎え、グループ2位につけるものの、オーストラリアやイランも最終戦は難しい戦いになることが予想される。日本が世界レベルと対等に戦えている一方で、ここまでアジア勢は20試合を戦って3勝5分12敗。次回以降の出場枠については議論が過熱することになるかもしれない。
▽12日
韓国 2-1 チェコ
▽14日
カタール 1-1 スイス
オーストラリア 2-0 トルコ
▽15日
日本 2-2 オランダ
▽16日
サウジアラビア 1-1 ウズベキスタン
イラン 2-2 ニュージーランド
▽17日
イラク 1-4 ノルウェー
オーストリア 3-1 ヨルダン
▽18日
ウズベキスタン 1-3 コロンビア
▽19日
カナダ 6-0 カタール
メキシコ 1-0 韓国
▽20日
アメリカ 2-0 オーストラリア
▽21日
日本 4-0 チュニジア
▽22日
スぺイン 4-0 サウジアラビア
ベルギー 0-0 イラン
▽23日
フランス 3-0 イラク
ヨルダン 1-2 アルジェリア
▽24日
ポルトガル 5-0 ウズベキスタン
▽25日
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1 カタール
南アフリカ 1-0 韓国
▽26日
日本 vs スウェーデン
パラグアイ vs オーストラリア
▽27日
セネガル vs イラク
カーボベルデ vsサウジアラビア
エジプト vs イラン
▽28日
コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
ヨルダン vs アルゼンチン
今回のW杯は前回までの32から大きく増えて48チームで行われている。増えた16の出場枠が各地の予選に割り振られ、アジアは前回の1+4.5から、8枠に大きく増加。プレーオフを含めるとさらに増やすことが可能となり、実際にアジア勢は9チームが出場している。
そしてサウジアラビアはH組最下位で第3戦を迎え、グループ2位につけるものの、オーストラリアやイランも最終戦は難しい戦いになることが予想される。日本が世界レベルと対等に戦えている一方で、ここまでアジア勢は20試合を戦って3勝5分12敗。次回以降の出場枠については議論が過熱することになるかもしれない。
▽12日
韓国 2-1 チェコ
▽14日
カタール 1-1 スイス
オーストラリア 2-0 トルコ
▽15日
日本 2-2 オランダ
▽16日
サウジアラビア 1-1 ウズベキスタン
イラン 2-2 ニュージーランド
▽17日
イラク 1-4 ノルウェー
オーストリア 3-1 ヨルダン
▽18日
ウズベキスタン 1-3 コロンビア
▽19日
カナダ 6-0 カタール
メキシコ 1-0 韓国
▽20日
アメリカ 2-0 オーストラリア
▽21日
日本 4-0 チュニジア
▽22日
スぺイン 4-0 サウジアラビア
ベルギー 0-0 イラン
▽23日
フランス 3-0 イラク
ヨルダン 1-2 アルジェリア
▽24日
ポルトガル 5-0 ウズベキスタン
▽25日
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1 カタール
南アフリカ 1-0 韓国
▽26日
日本 vs スウェーデン
パラグアイ vs オーストラリア
▽27日
セネガル vs イラク
カーボベルデ vsサウジアラビア
エジプト vs イラン
▽28日
コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
ヨルダン vs アルゼンチン