髙地優吾（SixTONES）那須雄登（ACEes）が『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』に出演！ガチラーメン修業＆難関フライトに密着

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SixTONES高地優吾（※高は、はしごだかが正式表記）とACEes那須雄登が、6月26日20時55分より2時間にわたって放送されるTBS系『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』に出演することが決まった。

■高地、藤本、照英の3人だけで超人気ラーメン店を実際に営業

『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』は、もしも…誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら？ そんな知的好奇心を刺激する「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。

誰もが食べたくなる“日本一おいしいラーメン”を作ることを夢みる高地優吾が藤本敏史・照英と挑むガチラーメン修業第5弾。今回3人が訪れたのは、山梨県の山奥にありながら連日大行列ができるという「麺屋 梅ノ木」。話題のラーメンを実食した高地は「ラーメンの概念が覆される！」と驚き、その味を求め県外から通う常連が絶えない理由を徹底調査する。お客さんが絶賛する“スープ”や“ホロホロ角煮”の秘密とは。

さらに今回は、超人気店「麺屋 梅ノ木」の実際の営業を高地、藤本、照英の3人だけで行う、バラエティ史上初!? のチャレンジが実現。美味しい一杯を一秒でも早く届けようと奮闘する厨房には、知られざるドラマがあった。そして、怒涛の注文が押し寄せるなかで“3人の物語”が生まれる。

■JALの梅雨時のフライトにテレビ初密着！那須らがコックピットを大調査

パイロットが一年の中でも神経を使うといわれる6月の梅雨時期。そんな“難関フライト”に、番組がJALの全面協力のもとテレビ初密着。さらに、ACEes・那須雄登とタイムマシーン3号・関太が最新鋭のシステムが搭載された機体のコックピットの中に入り、操縦席に座らせてもらうことに。他にも、知られざるコックピット内を大調査する。

密着した当日の羽田―那覇便は、年に数回しか発生しない“海（かい）霧（む）”により着陸できない飛行機が連発するとんでもない事態に直面していた。視界がほぼ奪われるなか、限界高度で着陸可否を判断する緊迫の瞬間に密着。 安全な空の旅を支えるパイロットの高度な技術と覚悟が明らかに。

さらに大好評企画「国民的お菓子何を作っているでしょうか？」企画も。一度は聞いたり食べたことがあるであろう大人気の超ロングセラーお菓子が登場。誰かに話したくなる情報が盛りだくさんの2時間スペシャル。ぜひチェックしよう。

■番組情報

TBS系『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』

06/26（金）20:55～22:54

出演：

「ラーメン修業」ロケゲスト

高地優吾（SixTONES） 藤本敏史（FUJIWARA） 照英

「JAL」ロケゲスト

那須雄登（ACEes） 関 太（タイムマシーン3号）

スタジオゲスト（※50音順）

井森美幸 上地雄輔 小峠英二（バイきんぐ） 平子祐希（アルコ＆ピース） 堀田 茜 山崎弘也（アンタッチャブル）

進行：田村真子（TBSアナウンサー）

(C)TBS

■関連リンク

『知識の扉よ開け！ドア×ドア』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/program/doordoor_quest/