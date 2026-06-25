ËÜÆü¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)¡Û²¾¾ò·ï¾ðÊó (25ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¢¨7·î15Æü¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ìÍ½Äê¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥×¥é¥¹ <598A> [Åì¾Ú£Ç]¤Ï25Æü¡¢²¾¾ò·ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ü¥Á¥ã¥Ã¥È¥×¥é¥¹ <598A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§7·î15Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡ÖChatPlus¡×¡¢¡ÖAIAgentPlus¡×¡ËµÚ¤Ó FAQ ¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡ÖFAQPlus¡×¡Ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¡²¾¾ò·ï¡§1050±ß～1080±ß
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§1050±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§465Ëü³ô
¡¡¸øÊç¡§65Ëü³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§50Ëü³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â17Ëü2500³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§6·î29Æü～7·î3Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§7·î6Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§7·î7Æü～10Æü
¡¡Ê§¹þÆü¡§7·î14Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§´Ý»°¾Ú·ô
[2026Ç¯6·î25Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡ü¥Á¥ã¥Ã¥È¥×¥é¥¹ <598A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§7·î15Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡ÖChatPlus¡×¡¢¡ÖAIAgentPlus¡×¡ËµÚ¤Ó FAQ ¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡ÖFAQPlus¡×¡Ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¡²¾¾ò·ï¡§1050±ß～1080±ß
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§1050±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§465Ëü³ô
¡¡¸øÊç¡§65Ëü³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§50Ëü³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â17Ëü2500³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§6·î29Æü～7·î3Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§7·î6Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§7·î7Æü～10Æü
¡¡Ê§¹þÆü¡§7·î14Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§´Ý»°¾Ú·ô
[2026Ç¯6·î25Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹