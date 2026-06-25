26日午前8時にスウェーデン戦キックオフ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。キックオフ15時間前、W杯公式は突如日本の「ゴラッソ集」をXに投稿。ファンの注目を集めた。

スウェーデン戦は日本時間26日午前8時キックオフ。その15時間前の日本時間25日午後5時、W杯公式Xは「FIFAワールドカップでの日本のゴラッソ集」として、1分45秒の動画を公開した。

2006年ドイツ大会の玉田圭司、2010年南アフリカ大会での本田圭佑＆遠藤保仁のスーパーFKに岡崎慎司、2018年ロシア大会の乾貴士、2022年カタール大会の浅野拓磨、堂安律のゴールが収められている。

X上のファンも反応。「日本のゴールは全部練習で1000回リハーサルしたもののよう」「2つ目はネイマールのようだ」「ロケットチーム 誰が日本を止められる？」「いま日本を有力候補と呼んでいいかな？ 日本は今大会本当に強いチームだ」などのコメントが寄せられた。

日本はスウェーデンに引き分け以上でF組2位以内での決勝トーナメント進出が決定。1位通過の場合はモロッコと、2位通過の場合はブラジルと1回戦で激突する。F組3位でも突破の可能性があるほか、スウェーデン戦前に突破が決まっている可能性がある。



（THE ANSWER編集部）