¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¹â»Ô¼óÁê ¹ñ²ñÃæ·Ñ¤Ë¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¡ÉÅúÊÛ¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÄÃæ½ýÆ°²è¡õ¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥óÌäÂê¤òÁ´ÈÝÄê¤â¡ÈÄ¹¤¹¤®¤ë¡ÉÅúÊÛ¤ËÌîÅÞµÄ°÷¤Ï¡Ö²¿¤ò¤Ù¤é¤Ù¤é¡×¤È¶ì¸À
¡ÖÀ¯¼£¤Î¿®Íê¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¡£´Ç²á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
6·î22Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê65¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿ùÈø½¨ºÈµÄ°÷¡Ê68¡Ë¡£¤½¤ÎÌäÂê¤È¤Ï¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¡ÈÃæ½ýÆ°²è¡É³È»¶¤È°Å¹æ»ñ»º¡ÖSANAE TOKEN¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¡×¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤À¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Î¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤ä¡¢½°±¡Áª¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¤òÃæ½ý¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤ËÆ°²è¤ÎºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÃæ½ýÆ°²è¡Éµ¿ÏÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°²èºîÀ®¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èë½ñ¤Ï4·î3ÆüÉÕ¤Ç¡¢½µ´©»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï6·î5Æü¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡ØÈë½ñ¤¬»ö¼Â¤È°ã¤¦¤È¿½¤·½Ð¤¿¡Ù¤ÈÈÝÄê¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢10Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡ØÈë½ñ¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È°ìÅ¾¤·¤ÆÀè¤ÎÅúÊÛ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÍ½»»°Ñ¤Ç¡¢¿ùÈø»á¤ÏËÁÆ¬¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖÅúÊÛ¤ÎÄûÀµ¤ÇºÑ¤àÌäÂê¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄÉµÚ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Ï6·î5Æü¤ÎÅúÊÛ¤ËÀè¤À¤Ã¤ÆÈë½ñ¤ËÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅúÊÛ¤ò½¤Àµ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èë½ñ¤«¤é¤Ï2¥«·îÁ°¤Î²óÅú¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡ÊÈë½ñ¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ËÄ¹¤¤²óÅúÊ¸¤Î°ìÉôÊ¬¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤¿½µ´©»ï¤Îµ»ö¤ò»ä¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î²óÅú¤Î¼ñ»Ý¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢½¤Àµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¾ð¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö½é¤á¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÅúÊÛ¤òÂ³¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿ùÈø»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀµÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄ¾ì¤Î¾åÃÊÊý¸þ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤â½°µÄ±¡µÄ°÷¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â½°µÄ±¡Áªµó¤òÀï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÁíºÛÁª¤Ë¤â3²ó¡¢Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤òÃæ½ý¤·¤¿¤êÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ø¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î»öÌ³½ê¤ä¿Ø±Ä¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ»ä¤Î¿®¾ò¤Ë±è¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤òÂè»°¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ãæ½ýÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ä¤Î»öÌ³½ê¤ÇºîÀ®¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤â°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤Ï3·î2Æü¤Þ¤Ç¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â»öÌ³½ê¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï°Å¹æ»ñ»º¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó4Ê¬¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÅúÊÛ¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¡¢Æ£ÀîÀ¯¿Í»²±¡Í½»»±¡Ä¹¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¡ÖÁíÍý¡¢ÅúÊÛ¤Ï´Ê·é¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¿ùÈø»á¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò4Ê¬¤â1¿Í¤Ç¤Ù¤é¤Ù¤éÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Á´Éô¡¢Èë½ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦Ã¤Ì¦¹§ÂÀÏºµÄ°÷¡Ê49¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡×´ØÏ¢¤Î¼Áµ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖNHK¤ÎÃæ·Ñ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸Áàºî¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î»²±¡Í½»»°Ñ¤Ç¤Î¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¡É¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹â»Ô»á¤Î´¶¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«´·¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÅúÊÛ¤¹¤ë¿Í¤È¤«½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Õ
¡Ô¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¹ñ²ñÅúÊÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¡£Í¾¤ê¤Ë¤â°Û¾ï¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÊý¤ò¸«¤Ê¤µ¤¤¡Õ
¡ÔÊÌ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎÆ°²è¸«¤¿¤È¤¡¢²¿¤ò±¦¾å¤ò¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Í¡Ä¡Õ