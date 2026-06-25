アフリカの強豪・モロッコは（ＦＩＦＡランク７位）は、１次リーグＣ組を２位で突破した。これにより、Ｆ組の日本は１位突破で決勝Ｔに進めば、モロッコと１回戦で対戦することになった。

モロッコは前回大会でアフリカ勢初の４強と大健闘をみせた。その躍進に導いたレグラギ監督が３月に辞任し、Ｕ―２０（２０歳以下）代表を率いた経験があるワハビ監督が後任に就いた。チームの軸は変わらず、２大会連続での上位進出を目指す。

最大の強みは右サイドのコンビ。神出鬼没の動きを見せるサイドバックのＤＦハキミと攻撃の核を担うウイングのＦＷディアスが、巧みな連係でチャンスを生み出す。ＧＫブヌら前回大会の修羅場をくぐり抜けた面々が多く、経験値も高い。

◇モロッコ ３大会連続７回目。ＦＩＦＡランク７位。２２年大会でスペイン、ポルトガルを撃破し４強。昨年は世界記録となる１９連勝。３月から指揮を執るのはベルギー出身のモハメド・ワハビ監督（４９）。パリＳＧのハキミ主将を中心に堅守を誇る。首都ラバト。人口は３８０８万人

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる