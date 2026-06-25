北斗晶のインスタグラム（＠ｈｏｋｕｔｏａｋｉｒａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）より

写真拡大

　元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が女子会の様子を公開し話題になっている。

　北斗は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「年代別女子会　２０代　３０代　４０代　５０代の…友達」と書き始め、日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）で共演している日テレの浦野モモアナ、元乃木坂４６でタレントの秋元真夏、タレントの小倉優子とのショットをアップした。「この仕事をして、１番の特権は年代が全く違うのに友達になれること　大笑いして、美味（おい）しいもの食べて皆んなの笑顔に　おばちゃん、脳みそ活性化　若い子に写真の撮り方を教わったら夜景が綺麗に撮れた　しかし…本当に可愛い子達です」とつづった。

　この投稿にはタレントの松本伊代が「いーですねー！夜景の撮り方も今度教えてーー」とコメント。またフォロワーからは「素敵な関係」「夜景も綺麗だけど、美女が４人も集まって女子会とは、盛り上がりそうですね」「素敵な仲間とディナー　羨ましいです」「ヒルナンデス会、いいじゃないですか」などのコメントが寄せられている。