【ダラス（米テキサス州）２４日＝後藤亮太】日本代表ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝が、１次リーグ（Ｌ）第３戦のスウェーデン戦で日本人２人目の２試合連続無失点を目指すことを誓った。日本代表のＷ杯１１試合ぶりのシャットアウトとなった第２戦チュニジア戦（４〇０）に続き「第３戦ももちろん、ゼロにこだわりたい」と宣言。日本の守護神が最善の準備で相手の最強攻撃陣を封じ込め、決勝トーナメント（Ｔ）以降の戦いに弾みをつける。

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やるべきことは変わらない。ＧＫ鈴木彩は落ち着いた表情で、いつもと同じように無失点へのこだわりを口にした。「ゼロで抑えるのはＧＫとしてはうれしいことですし、第３戦ももちろんゼロにこだわりたい」。０２年日韓Ｗ杯のＧＫ楢崎正剛以来、日本史上２人目のＷ杯２試合連続無失点へ意欲を示した。

守護神の働きが大きな鍵を握る。スウェーデンはイサク（市場価値約１５７億円）、ヨケレス（同約１２０億円）の強力２トップが最大の武器。チュニジア戦は枠内被シュート０本での無失点だったが、今回は予期せぬタイミングでのシュートもあり、一瞬も気が抜けない相手だ。鈴木彩も「世界レベルの選手になってきたら何をするか分からないので、常にシュートに対する準備は欠かさずにしなければ」と最大限に警戒をする。

持ち味の「準備力」を発揮する。身長１９０センチ、体重１００キロの世界基準の体格から数々のビッグセーブを繰り出すが、日本代表・下田崇ＧＫコーチは、そこに至るまでの過程にこそ、守護神と呼ばれる理由があるという。ゴール裏から鈴木彩のプレーを撮影した映像は、育成年代の代表ＧＫコーチにも共有されているが、そこに映し出されるのは、ボールが動くたびにこまめにポジションを取り直す姿だ。「ＤＦからすると“振り向けば、彩艶がいる”という感じですね。常に関わり続けて、タイミングを取っているところ、そういう隙がないところがいい」と同コーチ。ワンプレーごとの地道な積み重ねが、今の姿につながっている。

初戦のオランダ戦では２失点したが、立ち上がりのビッグセーブでチームを救うなど、最後尾にいるだけで安心感がある。鈴木彩も「Ｗ杯でレベルの高い選手とプレー出来るのは楽しみ」と初の大舞台で心は燃えている。決勝Ｔ以降、世界屈指のアタッカーとの対戦が予想される中、まずはスウェーデンの市場価値２７７億円コンビをシャットアウトする。

◆２試合連続無失点 ０２年日韓Ｗ杯で正ＧＫを務めた楢崎正剛。初戦のベルギー戦は２―２の引き分けだったが、第２戦のロシア戦では０―０の前半３２分にエリア内でＤＦラインの裏をつかれてピンチをつくられるも相手のパスに素早く飛び出して好セーブ。その後もチーム一丸で無失点に抑え、歴史的初勝利に貢献した。続く第３戦のチュニジア戦は守備陣全体の奮闘もあり、被シュート８本も枠内は０本で無失点。２戦連続で無失点勝利を挙げた。