東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【72時間で降った雨の量】

3日間で降った雨の量は、福岡県の筑後地方で350ミリ前後、佐賀県では450ミリ以上の雨が降り、6月1か月分の雨量を超える雨が、わずか3日で降りました。すでに大雨となっていますが、これからさらに雨量が増える見通しです。



【土の中の水分量】

筑後地方を中心に、土の中の水分量が非常に多くなっており、土砂災害の危険度が高くなっています。今後、さらに雨が降るので、土の中の水分量はこれからさらに増える見通しです。





【雨の予想】今後も九州の西の海上から雨雲が流れ込み続ける見通しで、26日未明から朝にかけては筑後地方や佐賀南部で、日中は福岡や北九州、飯塚地方で雨脚が強まる見通しです。26日夜になると雨雲は抜けて、雨が止む見込みです。【予想される雨の量】この先24時間で予想される雨の量は、福岡と佐賀の広い範囲で100ミリを超え、福岡や飯塚地方では200ミリを超える可能性があります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。暗い時間帯に大雨となるので、避難がかえって危険となる可能性もあります。夜お休みになる際は、崖などから最も離れた部屋で、2階以上の部屋でお休みになってください。【週間予報】大雨は26日までとなります。土砂災害に厳重に警戒してください。土曜日は、台風の影響で風が強まる見通しですが、雨は降らないでしょう。日曜日以降は久々に日差しが戻りますが、来週半ばごろは再び前線が停滞し、雨となるでしょう。