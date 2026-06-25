ÃæÊÆ¡¢ÂÐÅù¤Ê´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤ò¶¨µÄ¤Ø¡¡Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ6·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¿°¡Åì¡Ê¤«¡¦¤¢¤È¤¦¡ËÊóÆ»´±¤Ï25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÊÆ·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨µÄ¤ÇÃ£¤·¤¿¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁÐÊý¤¬ËÇ°×Íý»ö²ñ¤ÎÀßÎ©¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢Íý»ö²ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î²¼¤ÇÂÐÅù¤Ê´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¥Á¡¼¥à¤Ï¶¨µÄ¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¿»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¹Ò¶õµ¡¤ÈÇÀ»ºÊªÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÊÆ¤ÎËÇ°×¶¨ÎÏ¤Ï¸ß·Ã¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÐÊý¤Ï°ú¤Â³¤°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÂ¥¤·»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÇ°×¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£