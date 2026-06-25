10月23日に公開される道枝駿佑と安斉星来のW主演映画『うるわしの宵の月』の追加キャストとして、与田祐希と藤木直人の出演が発表された。

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本作は、講談社『デザート』で連載中のやまもり三香による同名漫画を実写映画化するラブストーリー。裕福な家庭で育った高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く。監督は『交換ウソ日記』の竹村謙太郎、脚本は『翔んで埼玉』の徳永友一が担当する。

1人目の王子である市村琥珀を演じるのは、なにわ男子の道枝。そして2人目の王子であるヒロイン・滝口宵役を、恋愛映画のヒロイン初挑戦となる安斉が務める。

今回新たに発表されたのは、琥珀（道枝駿佑）の幼なじみ・よしこ役の与田と、宵（安斉星来）の父でカレー屋「茄子おやじ」の店主・滝口誠一役の藤木。与田が演じるよしこは、海外から一時帰国した際に久しぶりに琥珀の家を訪ねてくるなど、自由奔放な性格で宵と琥珀の関係を揺るがす存在。原作でもファンの多いキャラクターだ。藤木が演じる誠一は、娘の宵を「我が家の王子」と溺愛する子煩悩な父親。藤木と道枝は2017年放送のドラマ『母になる』（日本テレビ系）以来、約9年ぶりの共演となる。また、原作にも登場する実在のカレー屋「茄子おやじ」がカレー監修として参加する。

コメント与田祐希（よしこ役）明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました。素敵な作品に携わることができ、とても光栄でした！

藤木直人（滝口誠一役）青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。……が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした（汗）。道枝駿佑くんとは「母になる」と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです。今回は娘の彼氏だったんですが、2人が結ばれたらまたまた親子（義理ですが）になるのになぁと思いながら演じていました。安斉星来さんはまさに原作の宵にピッタリ！少ない日数でしたが親子感を出すのがテーマだったのでコミュニケーションを取りながら演じました。（文＝リアルサウンド編集部）