名駅再開発が事実上の白紙となってから、初めてとなる名鉄の株主総会が開かれ、株主からは経営責任を問う声が上がりました。

【写真を見る】名駅再開発が“事実上白紙”となり経営責任を問う声も…社長らが6月の役員報酬を一部返上 ｢早期に見通し出す｣ 名鉄の株主総会

ことしの株主総会では、2025年12月に延期の方針が示された名駅再開発計画の今後の見通しについて質問が相次ぎました。

経営責任を問う声に対しては、髙粼裕樹社長が「当初の想定を超えた急激な外部環境の変化があった」と説明。「全社一丸となって、早期に見通しを出す」と強調し、「新たな外部パートナーの導入も検討中」と述べました。

社長らが6月の役員報酬を一部返上

（株主）

「もう少し考える時間を与えてもらったんだから、『さらに検討せよ』と株主からの声があって いいことだと思った」



「他の会社と協議したり、アイデアの募集をしてほしい」



名鉄は、再開発計画が見直しとなったことなどから、社長ら役員4人が6月の役員報酬1か月分の最大30％を自主返納すると発表しました。