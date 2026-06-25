台風が接近している奄美市から中継です。



(勝又健誠アナウンサー)

奄美市名瀬の海岸からお伝えします。私は25日の昼前から奄美市で取材をしているのですが、25日の奄美市は気温と湿度がともに高く、風はほとんど吹いていませんでした。現在は風が少し強まっていますが、海はまだ穏やかな印象です。台風が接近している中、住民などは対策に追われていました。



午後、龍郷町のスーパーマーケットを訪ねると外に置いてある苗木が風で飛ばされないよう、スタッフが軒下に移していました。また、接近に備え飲み水を大量に購入する客の姿もありました。





(客)「前回奄美に滞在中に台風が来てここに来たが水が一本も売っていなくてコンビニで一本ずつ買った。今回は箱ごと今のうちに買っておく」奄美地方では6月の初めにも台風6号が接近し、建物や農作物への被害など大きな爪痕を残しました。1か月も経たないうちに再び接近する見通しの台風7号。店では雨漏りへの対策も行われていて、スーパーの副店長は「雨が強ければまた雨漏りが起こるかもしれない。風より雨を心配している」と話していました。台風7号は今後、奄美南部に26日昼すぎ、奄美北部は26日の夕方、十島村には26日の夜の初め頃に最も接近する予想です。奄美市のほとんどの公立の小中学校では26日、臨時休校を決めているということです。以上、警戒が強まる奄美市から中継でお伝えしました。