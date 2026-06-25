寝ても疲れが取れない、朝スッキリ起きれない…😢何かとだるさや疲れが溜まる “魔の6月” はどう乗り切ればいいの！



ここ最近、「なんとなく体がだるくて疲れが抜けないなー」と思っている皆さん〜！ それ、どうやらあなただけじゃないみたい。

さまざまな理由が重なって、6月に入ってからだるさや疲れを感じ、睡眠の質の低下を感じている人も多いようなんです。

今回は “魔の6月” に抱えやすい不調と、それを解消するための対処法についてご紹介したいと思います！

【なぜこの時期、不調に？】

6月は祝日が1日もない月。次の祝日は2026年7月20日の「海の日」とあって、ゆっくりと休養できないことによる疲労や祝日がないことでのプレッシャーを抱えがちです。梅雨の湿気や低気圧もあいまって、よけいにだるさや疲れを感じる人も……。

ムーンムーン株式会社がおこなったアンケート調査では、「6月に入ってから、心身の『だるさ・疲れ』を感じていますか？」という質問に7割の人が「やや感じる」「強く感じる」と回答しています。

さらに、睡眠に関しても、「朝すっきり起きられない」（16.0％）、「寝ても疲れが取れない」（13.5％）、「眠りが浅く熟睡感がない」（13.3％）などの声が集まっています。

ここ最近のなんとなくのだるさは自分だけではないし、そこにはちゃんと理由があったんですね……！

【こんな方法を取り入れて！】

では、睡眠の質を保つために何をすればよいのでしょうか。この時期に実践していることとして、アンケートで上位にランクインしたのが次の方法です。

・毎日なるべく同じ時間に寝起きする（16.5％）

・軽い運動・ストレッチを取り入れる（13.5％）

・朝起きたら日光を浴びる（12.5％）

・睡眠時間を意識的に長く確保する（11.8％）

・寝室の温度・湿度を調整する（10.0％）

何か特別なケアをおこなうのではなく、生活リズムを一定に保ったり、適度な運動をしたりといった「基本的な生活習慣の維持」を心がける人が多いことがわかります。

睡眠改善インストラクターの資格を持つ “睡眠の専門家” の竹田浩一さんも、「この時期の対策として重要なのは、完璧な快眠を目指してストレスを溜めるのではなく、『起床・就寝時間を大きく崩さない』というシンプルなリズム維持」とコメント。

また、寝室の除湿をしっかりおこなう、寝返りの打ちやすい寝具を選ぶなど、環境の微調整も効果的だと話します。

【魔の6月を乗り切ろう♪】

梅雨や湿気については自分の意思ではコントロールできませんが、生活習慣の維持や睡眠環境の改善は心がけることができるもの。睡眠の質が上がるだけでも、体も心もずいぶんスッキリしそうです。

「最近、だるさや疲れが取れないな」と感じている方はぜひ参考にしてみてください。まだまだしばらく続く“魔の6月”をうまく乗り切っていきましょう！

参照元：快眠ランド、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

Photo：ぱくたそ

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