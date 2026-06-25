24日、県内で発生した線状降水帯は、各地に大きな被害をもたらしました。鹿児島市では、のり面が崩落。付近の住民が今も避難を続けています。一方、1時間に100ミリ以上の猛烈な雨が降った薩摩川内市では、浸水被害が広がりました。一夜明けた25日は、片付けに追われていました。



24日の午前9時前に薩摩地方で発生した線状降水帯は、各地に大きな爪痕を残しました。



（記者）

「鹿児島市武です。昨日の雨でのり面が大きく崩壊した現場ですが、近くの道路では、迂回する車で渋滞が発生しています」





大規模なのり面の崩落があったのは、武岡トンネルの近くの鹿児島市武の住宅街です。住宅が立ち並ぶ真下ののり面が崩れました。県によると、崩れたのは、高さは約5メートル、幅は約20メートルに渡ります。（記者）「こちら、武岡トンネルの入口のすぐ手前を通る県道ですが、現在通行止めになっています」武岡トンネルの目の前の交差点から約300メートルに渡って県道が通行止めとなっています。近くの小学校に通う子供たちも迂回路を利用して登校していました。（地元の人）「地域の安全と、登下校する子供たちの安全を優先して欲しい。復旧を早くして欲しい」鹿児島市は、周辺の8世帯15人に避難指示を発表しています。24日、1時間に108ミリの猛烈な雨が降った薩摩川内市。永利町では、午前9時ごろから浸水が始まり、薩摩川内市によると2メートル以上の高さまで水に浸かった場所もあったそうです。あっという間に浸水した住宅街。水は引きましたが、25日は後片付けに追われました。女性は、24日の夕方、外出先から帰宅すると被害を目の当たりにしました。床上20センチぐらいまで、水に浸かったあとでした。（永利町の住民）「玄関を開けた瞬間、物もすごく動いていた。泥で、畳とかもあがっていて。私もニュースでは、他の方ですけど見ていた。我が身に起きるんだなと実感。命があっただけでもよかったなと思う」エアコンなどの家電も壊れ、住み続けることを諦めました。（永利町の住民）「こんなに大変だと思わなかった」住み始めてわずか4年で引っ越しすることになった女性はこれから家を探します。同じ永利町で浸水したクレーンゲーム店では、機械は故障しませんでしたが、景品を廃棄しなければならない状況になりました。後片付けに追われ、休業を迫られました。（トレトレ倉庫あそびば川内店・スタッフ）「普通の水ではないので、においとか湿気とかもあって、雨が降ったりして、そこも空気を循環させて残らないようにしないといけない」（磯脇琢磨キャスター）「薩摩川内市隈之城川です。昨日の雨により川の斜面が歩道や柵とともに崩れ落ちてしまっています」24日夕方、県道沿いの歩道が大きく崩れました。目の前の店の従業員は―。（近くの店の従業員）「夕方の5時半前ぐらいにカラカラカラという音が鳴って、何の音だろうと思って外を見たら、バス停のすぐ横がなくなっている状態だった」バス停も歩道もろとも崩れ落ちました。ここは、地元の子どもたちの通学路になっています。（近くの店の従業員）「昨日の雨で崩れてしまって、歩道がない状態で交通量も多い。子供たちが、安全に通学できるようになったらいいなと思う」復旧の目途などは立っていません。県内各地に大きな爪痕を残した線状降水帯。雨をたっぷり含んだ土砂は崩れやすく、引き続き注意が必要です。