県内は25日も梅雨前線などの影響で激しい雨が降り、各地で崖崩れが発生したほか、交通機関にも影響が出ています。

26日朝にかけても大雨の恐れがあり、気象台は引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。

24日に引き続き、激しい雨が降った県内。

佐世保市指方町では田んぼや畑から水があふれ、すぐそばの国道も一部が冠水しています。

黒髪町では住宅裏の崖が、幅10メートル、高さ15メートルにわたって崩れました。

小屋がつぶれ、車2台が一部損壊するなどの被害がありましたが、当時、住宅にいた7人にケガはありませんでした。

県内は低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定に。

22日の降り始めから25日午後3時までに降った雨量は、

▼五島市福江で 570.5ミリ

▼新上五島町有川 430ミリ

▼長崎市長浦岳 427.5ミリとなっていて、五島市福江では、6月ひと月分平均雨量の約1.8倍が、5日間で降ったことになります。

五島市上大津では、48時間に452ミリ、72時間に533ミリの雨を観測していて、いずれも2003年の統計開始以来、観測史上最大となりました。

気象台は現在、長崎市や佐世保市など、7つの市と町に警戒レベル4相当となる「土砂災害危険警報」を発表。

また 警戒レベル4の避難指示が、佐世保市や諫早市など6

つの市と町に出されています。

土砂崩れなどの被害も相次ぎました。

五島市玉之浦町で、市道沿いの土手が幅9メートル、高さ2メートルにわたって崩れました。

島原市有明町では、駐車場が縦6メートル、幅3メートル、深さ1.5メートルにわたって陥没。

東彼杵町では、国道沿いの住宅の石垣が、幅5メートル、高さ3メートルにわたって崩壊し、土砂が歩道を覆いました。

交通機関にも影響が出ています。

（青木雄大アナウンサー）

「午前8時前のJR長崎駅前です。雨は小粒ですが降り続いています。通勤時間帯ですが、人は少ない印象です」

25日午前のJR長崎駅には、運行の見合わせを知らせる掲示が…。

JR九州は、長崎本線の長崎⇔肥前浜間で始発から運行を取りやめていましたが、午後5時前に長崎⇔諫早間で再開。

佐世保線と大村線も一時、運行を見合わせました。

特急は「リレーかもめ」や「みどり」、ハウステンボスの一部が運休しました。

（医療実習生）

「病院に向かいたいが、きのうも1時間(列車が)なくて、ギリギリになって、きょうは動いていないのでどうしようかなと。(病院に)電話して考える」

また 松浦鉄道も、佐々⇔伊万里間で一時運転を見合わせ。

空の便では ORC(＝オリエンタルエアブリッジ)が、視界不良などのため、長崎空港と県内の離島を結ぶ 8便が欠航しました。

26日後6時までの24時間に予想される雨の量は、南部で200ミリ、北部、五島で180ミリとなっています。

気象台は、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあるとして、26日昼前にかけて、土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。