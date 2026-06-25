平愛梨、長友佑都との“丸9年”の結婚式記念日！ ウエディングフォト公開＆夫婦仲の秘訣も明かす
俳優の平愛梨さんは6月24日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手との結婚式記念日を迎えたことを報告しました。
【写真】平愛梨＆長友佑都のウエディングフォト
投稿では「楽しい ！嬉しい ！ 哀しい ！寂しい ！ 喜びも!! 全部いっしょに感じられて心強い」と、長友選手への思いを告白。「佑都さん(PAPA)ありがとう」と感謝の気持ちをつづりました。
コメントでは「素敵だなあ」「いつまでも素敵なふたりですね」「お二人とも全然変わりませんね これからもお幸せに」「これからも仲良くお幸せに」「素晴らしいご夫婦です」「お互いを尊重している姿は素晴らしい」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】平愛梨＆長友佑都のウエディングフォト
結婚9年をお祝い平さんは「結婚式記念日 丸9年 2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日"おはよう"おやすみ"は欠かさない」とつづり、3枚のウエディングフォトを公開しました。1枚目には、和装姿の2人が手でハートを作り笑顔を見せる様子が写っており、2〜3枚目では、黄色を基調とした華やかなドレス姿の平さんと、タキシード姿の長友選手が腕を組む姿が収められています。
コメントでは「素敵だなあ」「いつまでも素敵なふたりですね」「お二人とも全然変わりませんね これからもお幸せに」「これからも仲良くお幸せに」「素晴らしいご夫婦です」「お互いを尊重している姿は素晴らしい」などの声が寄せられています。
「子供たち めっちゃかわゆい」長友選手も、たびたび自身のInstagramで家族写真を公開しています。2025年12月13日には「Happy birthday」とつづり、4人の息子たちと、平さんの誕生日を祝う様子を投稿しました。ファンからは「奥様お誕生日おめでとうございます」「子供たち めっちゃかわゆい」「素敵な家族、癒されます」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)