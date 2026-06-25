事業を通して社会課題解決に取り組む、LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は、5年以内に住宅を購入し、住宅ローンを利用する予定の881名（以降「購入検討者」）に「住宅ローンに関する定期意識調査」を実施した。その結果、利上げ発表で57.4％の住宅購入意欲が「やや購入に慎重」へシフトするも、実需の動きは依然堅調であることがわかった。

日銀は昨年12月に続いて、今年6月の金融政策決定会合で利上げに踏み切り、政策金利を1.0％に引き上げると決めた。今回の調査では、定期の設問に加え、利上げ発表による住宅購入意欲の変化や、金利上昇の壁についても聞いた。





利上げ発表で57.4％の住宅購入意欲が「やや購入に慎重」へシフトするも、実需の動きは依然堅調であることがわかった。金利が〜1.0％上昇したら約6割が住宅購入に慎重になる「金利上昇1.0％の壁」もあることが明らかとなった。





利上げ局面でも住宅ローンで「変動金利」を選択する人が56.0％で過半数に達した。利上げが確実になったことで「住宅ローン金利が上がる前に買いたい」割合が前回から7.6％の大幅減少となった。住宅ローンを払いきれるか「不安を抱いている」人は95.1％に達している。