リズムは、日本野鳥の会と共同開発した「日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計 412（8MN412SR06）／413（8MN413SR38）」を、7月上旬から発売する。

2018年に発売、好評を得ていたモデルがリニューアル。日本野鳥の会 元理事の故 松田道生氏が日本各地で録音した48種＋シークレット1種の野鳥の声を音源として使用し、臨場感あふれる鳴き声で毎正時に報時する。四季と時間帯に合わせて野鳥の種類が変わる「シーズンモード」、全種をランダムに再生する「ランダムモード」、カッコウの鳴き声で数取り再生する「カッコウモード」の3つモードで野鳥の声を楽しめる。

絶滅の恐れのある野鳥の生息地を守り、イベントや出版物などで自然の大切さを伝える活動をしている日本野鳥の会と共同開発。売上の一部は、日本野鳥の会の活動を通じて、野鳥が暮らす豊かな自然を守るための活動に役立てられる。



「日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計412」

主な特長は、野鳥の声を楽しむためのモードや機能を搭載した。野鳥の声を忠実に再現するため、音源から筐体まで徹底的に設計している。谷口高司氏の描いた野鳥イラストをフルカラーで再現した。

春夏秋冬、日本各地で録音した48種＋シークレット1種の野鳥を収録。1年中見ることができるキジバトやシジュウカラ、季節になると渡ってくるカッコウやオオハクチョウ等、様々な鳴き声を楽しめる。

毎正時の報時の方法を以下の3つから選ぶことができる。シーズンモードでは、48種＋シークレット1種（春夏秋冬×朝昼夜ごとに4種の音源をランダムに再生）。ランダムモードでは、48種＋シークレット1種（全種をランダムに再生）。カッコウモードでは、カッコウの鳴き声（カッコウの鳴き声で数取り再生）となる。なお、報時をOFFにすることもできる。

時計周囲が暗くなると、毎正時の報時音（野鳥の声）を自動でOFFにすることができる。

個性豊かな野鳥の鳴き声を鮮明に再現するため、高音質音声ICを搭載した回路を使用した。高精度で音源をサンプリングし収録している。臨場感あふれる野鳥の声をしっかり再生するため、スピーカーのレイアウト、音のノイズ対策など筐体を徹底的にチューニングした。



「日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計413」

文字板に使用されている野鳥のイラストは、野鳥図鑑画家 谷口高司氏の図版を使用している。フルカラー仕様で、鳥たちの羽色や質感がより鮮やかに再現された。

「日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計 412」は、森の中の小道を背景に、主に森林に生息する野鳥をレイアウトしたデザイン。文字版には、12時にホオジロ、2時にヤマガラ、4時にイカル、6時にメジロ、8時にコノハズク、10時にクロジがとまっている。

「日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計 413」は、葉の地模様を背景に、主に郊外などに生息する身近な野鳥をレイアウトしたデザイン。文字板には、1時にヒバリ、3時にウグイス、5時にオオヨシキリ、7時にヒヨドリ、9時カワラヒワ、11時にシロチドリがとまっている。

収録された野鳥たちの「声・大きさ・特徴・習性」を解説したフルカラー図鑑を同梱した。図鑑のイラストには、野鳥図鑑画家である谷口高司氏の図版を使用し、見やすさ・楽しさをテーマにまとめている。

［小売価格］

日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計412：3万3000円

日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計413：2万2000円

（すべて税込）

［発売日］7月上旬

リズム＝https://www.rhythm.co.jp