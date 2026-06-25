福山雅治、香川公演払い戻し対応可能に back numberも エンタメ界にも台風の影響
福山雅治が25日、自身のXを更新。27、28日に香川で予定されている公演について、台風の影響で来場が困難になったチケット所有者に対し、払い戻し対応を行うと発表した。back numberも27、28日の熊本での公演について、同様の対応を発表しており、台風がエンタメ界にも影響を及ぼしている。
【写真】「バレないのがすごい」「同じ空間にいた人羨ましい」自撮りショット添え“鑑賞報告”する福山雅治
福山の投稿では「『WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声』香川公演開催のお知らせ」と書き出し、「6月25日(木)の午前、岩手県沖を震源とする地震が発生いたしました。この度の地震により被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。また、現在は台風の接近も報道されており、不安な気持ちでお過ごしの方も多いことと存じます。皆様のご安全を、スタッフ一同心よりお祈り申し上げます」と伝えた。
続けて「『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声』6月27日(土)・28日(日)の香川公演につきましては、現時点では両日ともに予定通り開催する方向で準備を進めております」とし「万が一、今後の台風の進路や勢力、交通機関の運行状況などの影響により、開場時間の変更や一部運営内容の変更が生じる場合は、オフィシャルサイトおよび公式SNSにて随時ご案内いたします。恐れ入りますが、ご来場前に最新の情報を確認いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
さらに「台風の影響による交通機関の欠航や計画運休などの理由から、6月27日(土)・28日(日)の公演へのご来場が困難となったお客様におかれましては、チケット代金の払い戻し対応をさせていただきます」と発表。「払い戻し方法の詳細につきましては、現在準備を進めております。内容が整い次第オフィシャルサイトおよび、特設サイトにてご案内いたします」とした。
「ご来場を予定されている皆様におかれましては、公共交通機関の最新の運行情報をあらかじめご確認いただき、何よりも安全を最優先にご判断のうえ、十分にお気をつけてお越しください。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。福山雅治スタッフ一同」と結んだ。
back numberのスタッフ公式Xでは「【back number "Grateful Yesterdays Tour 2026" 6月27日（土）・28日（日）熊本えがお健康スタジアム公演 開催について】」と書き出し、25日朝の地震に対してお見舞いを伝えた上で「6月27日(土)・28日(日) 熊本えがお健康スタジアム公演は開催を予定しております。万が一、今後の天候悪化により公演の開催内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします」とした。
「また、台風7号の影響による公共交通機関の運休等によりご来場ができないお客様につきましては、6月27日（土）・28日（日）共にチケット代金の払い戻しをいたします。払い戻しの詳細につきましては、準備が整い次第、公式ホームページ及び公式Xにてお知らせいたしますので、お持ちのチケットは【未使用】のまま保管いただきますようお願いいたします。公演を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、ご心配をおかけしておりますこと、また、開催判断のお知らせまでお時間を頂きましたことを深くお詫び申し上げます」と伝えた。
【写真】「バレないのがすごい」「同じ空間にいた人羨ましい」自撮りショット添え“鑑賞報告”する福山雅治
福山の投稿では「『WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声』香川公演開催のお知らせ」と書き出し、「6月25日(木)の午前、岩手県沖を震源とする地震が発生いたしました。この度の地震により被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。また、現在は台風の接近も報道されており、不安な気持ちでお過ごしの方も多いことと存じます。皆様のご安全を、スタッフ一同心よりお祈り申し上げます」と伝えた。
さらに「台風の影響による交通機関の欠航や計画運休などの理由から、6月27日(土)・28日(日)の公演へのご来場が困難となったお客様におかれましては、チケット代金の払い戻し対応をさせていただきます」と発表。「払い戻し方法の詳細につきましては、現在準備を進めております。内容が整い次第オフィシャルサイトおよび、特設サイトにてご案内いたします」とした。
「ご来場を予定されている皆様におかれましては、公共交通機関の最新の運行情報をあらかじめご確認いただき、何よりも安全を最優先にご判断のうえ、十分にお気をつけてお越しください。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。福山雅治スタッフ一同」と結んだ。
back numberのスタッフ公式Xでは「【back number "Grateful Yesterdays Tour 2026" 6月27日（土）・28日（日）熊本えがお健康スタジアム公演 開催について】」と書き出し、25日朝の地震に対してお見舞いを伝えた上で「6月27日(土)・28日(日) 熊本えがお健康スタジアム公演は開催を予定しております。万が一、今後の天候悪化により公演の開催内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします」とした。
「また、台風7号の影響による公共交通機関の運休等によりご来場ができないお客様につきましては、6月27日（土）・28日（日）共にチケット代金の払い戻しをいたします。払い戻しの詳細につきましては、準備が整い次第、公式ホームページ及び公式Xにてお知らせいたしますので、お持ちのチケットは【未使用】のまま保管いただきますようお願いいたします。公演を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、ご心配をおかけしておりますこと、また、開催判断のお知らせまでお時間を頂きましたことを深くお詫び申し上げます」と伝えた。