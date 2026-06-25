「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月24日から「オープンラック型テレビボードOstel−オステル−」（以下、Ostel）の販売を開始した。

Ostelは、要素を減らしていく引き算の考え方でデザインされたテレビボード。OA機器や書類などの収納場所ではなく、テレビボード自体が空間に与える影響を考慮して設計された。

大型テレビは単にコンテンツを観るためだけのものではなく、存在そのものが部屋に与える印象も小さくない。Ostelは、リビング空間をすっきりとした印象で整えたい人にオススメのテレビボードになっている。



「オープンラック型テレビボードOstel−オステル−」

オンラインでの映像サービスの普及に伴い、レコーダーやDVDデッキなどのOA機器をもたない家庭も増えているのでは。Ostelは、時代の変化に合わせて、不要なものを除いたミニマルな機能美を追求している。

レコーダー内蔵テレビ時代に合わせ、引き出しや扉を省いたシンプル設計とのこと。すっきりとした視界を叶える。

幅180cmのワイド設計で大型テレビもゆったり配置。ストーングレー調のデザインが上質な空間を演出する。

扉のないオープンシェルフで、お気に入りの雑貨やグリーンを自由にディスプレイできる。開放感のある心地よい空間をつくる。

部屋に開放感を与えながら、テレビを見るだけの場所を、毎日眺めたくなるお気に入りの特等席へと変えていく。

［小売価格］1万8990円（税込）

［発売日］6月24日（水）

エムール＝https://emoor.co.jp