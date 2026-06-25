「大阪都構想」、3回目は4区・8区・24区の3案を軸に検討の方針です。

6月25日午後に行われた、大阪都構想の制度案を議論する法定協議会の2回目の会合。

制度案の作成において最大の焦点となる「区割り」について、維新の委員からは…

（大阪維新の会 高山美佳大阪市議）「区数を4区・8区・24区の3パターンでおこなってはどうか」

「区割り数」をめぐっては、これまで吉村知事が3区・8区・12区・24区の4パターンでの検討を提案していました。

その後、維新内部の協議を経て、今後は前回（2020年）の住民投票で示した案と同数の4区、人口規模が中核市と同等になる8区、現在の大阪市の行政区と同数の24区の3パターンで事務分担のシミュレーションなどを行う方針が示されました。

（大阪府 吉村洋文知事）「どんどん議論して、より良いものを作っていけばいい。前回僕が提案したものと本質的には変わらない」

25日の法定協議会には、前回に引き続き今回も維新以外の会派は出席せず、今後も他会派に参加を呼びかける方針です。