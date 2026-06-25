熊本県内は、25日(木)も雨が降り続いていて、降り始めからの雨量が400ミリを超えたところもあり、今後も土砂災害への厳重な警戒や、川の氾濫などへの警戒が必要です。

【写真を見る】＜熊本の大雨まとめ＞今夜～26日(金)朝も“非常に激しい雨”の恐れ 熊本市立の学校は26日も臨時休校 降り始めからの雨量400ミリ超のところも 土砂災害への厳重警戒

朝から県の北部で雨強まり

25日(木)朝は、県の北部で雨が強まりました。

降り始めからの雨の量は午後5時時点で、阿蘇市乙姫で430ミリ、南小国町で294ミリを記録しています。

また南関町でも明け方に強い雨が降りました。

2020年7月豪雨で氾濫した南関町を流れる関川は、25日(木)朝、水位が一時、氾濫危険水位に達しました。そして先ほど25日(木)午後4時40分、県は警戒レベル5の「氾濫発生情報」を出しました。

午後6時15分現在、氾濫は確認されていませんが、切迫した状況にあるということです。

熊本市内の小中学校は臨時休校に

また、熊本市中央区では、断続的に雨が降っています。

記者「午前8時前です。通常は登校時間帯ですが、今日は登校する小学生の姿はありません」

熊本市立の小学校や中学校などは、大雨に備えるため臨時休校となり、既に26日(金)の臨時休校も決まっています。

交通機関への影響

気象台は24日(水)夕方、県内に “線状降水帯の半日前予測” を出しましたが、結果的にこれまでに県内での線状降水帯の発生はなく、通勤時間帯の公共交通機関にも大きな乱れはありませんでした。

福岡から出張で「福岡市は雨が結構降っていた。そこまで熊本市内に関しては、雨の影響はないのかなと」

通勤中の人「靴下びしょびしょになるから、『きょうは替えを持って行こうかな』と思っていたが、外を見たら晴れていたので、ラッキーでした」

一方で、今後の雨を心配する声も。

北海道から観光「あす、天草から長崎に入ろうと思っていたが、『フェリーが欠航になるのでは』と思って、スケジュールを変えてもう1泊、熊本にいようかと調整しています」

今夜遅くから26日(金)朝にかけて “非常に激しい雨”の恐れ

今後の県内は、今夜遅くから26日(金)朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、雨の量は多い所で1時間に70ミリ、26日(金)夕方までの24時間に200ミリの予想です。

これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、気象台は土砂災害への厳重な警戒などを呼びかけています。