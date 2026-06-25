TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、25日午後7時21分に、レベル４大雨危険警報を久留米市、朝倉市に発表しました。

筑後地方では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■大牟田市
●レベル２大雨注意報

■久留米市
●レベル４大雨危険警報【発表】

■飯塚市
●レベル２大雨注意報

■柳川市
●レベル３大雨警報【発表】

■八女市
●レベル３大雨警報【発表】

■筑後市
●レベル２大雨注意報

■大川市
●レベル３大雨警報【発表】

■豊前市
●レベル２大雨注意報

■小郡市
●レベル２大雨注意報

■筑紫野市
●レベル２大雨注意報

■うきは市
●レベル３大雨警報【発表】

■嘉麻市
●レベル３大雨警報【発表】

■朝倉市
●レベル４大雨危険警報【発表】

■みやま市
●レベル２大雨注意報

■筑前町
●レベル２大雨注意報【発表】

■東峰村
●レベル３大雨警報【発表】

■大刀洗町
●レベル３大雨警報【発表】

■大木町
●レベル３大雨警報【発表】

■広川町
●レベル３大雨警報【発表】

■添田町
●レベル３大雨警報【発表】

■川崎町
●レベル２大雨注意報【発表】

■大任町
●レベル２大雨注意報【発表】

■赤村
●レベル２大雨注意報【発表】

■みやこ町
●レベル３大雨警報【発表】

■上毛町
●レベル２大雨注意報

■築上町
●レベル２大雨注意報