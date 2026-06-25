【レベル４大雨危険警報】福岡県・久留米市、朝倉市に発表 19:21時点
気象台は、25日午後7時21分に、レベル４大雨危険警報を久留米市、朝倉市に発表しました。
筑後地方では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■大牟田市
●レベル２大雨注意報
■久留米市
●レベル４大雨危険警報【発表】
■飯塚市
●レベル２大雨注意報
■柳川市
●レベル３大雨警報【発表】
■八女市
●レベル３大雨警報【発表】
■筑後市
●レベル２大雨注意報
■大川市
●レベル３大雨警報【発表】
■豊前市
●レベル２大雨注意報
■小郡市
●レベル２大雨注意報
■筑紫野市
●レベル２大雨注意報
■うきは市
●レベル３大雨警報【発表】
■嘉麻市
●レベル３大雨警報【発表】
■朝倉市
●レベル４大雨危険警報【発表】
■みやま市
●レベル２大雨注意報
■筑前町
●レベル２大雨注意報【発表】
■東峰村
●レベル３大雨警報【発表】
■大刀洗町
●レベル３大雨警報【発表】
■大木町
●レベル３大雨警報【発表】
■広川町
●レベル３大雨警報【発表】
■添田町
●レベル３大雨警報【発表】
■川崎町
●レベル２大雨注意報【発表】
■大任町
●レベル２大雨注意報【発表】
■赤村
●レベル２大雨注意報【発表】
■みやこ町
●レベル３大雨警報【発表】
■上毛町
●レベル２大雨注意報
■築上町
●レベル２大雨注意報