スウェーデンの強力2トップの1人、イサク選手が日本チームへの対策「逆に教えてほしい」【FIFAワールドカップ2026】

スウェーデンとの対決を前に、遠藤玲子キャスターがスウェーデン代表を取材しました。

スウェーデン代表の練習も日本代表の練習と同じで、すごくリラックスした雰囲気だったのですが、唯一違うところが、練習の開始時間でした。

日本代表は午前10時から。

一方、スウェーデンはあすの試合開始時刻と同じ、現地時間の午後6時からと、日本戦に向けて対策を練っていました。

そして、長友選手が警戒している要注意選手として挙げていた強力2トップ。

そのうちの1人のイサク選手に、実際に日本戦に向けての意気込みを聞いてきました。

遠藤キャスター：

ーー日本のチームの印象を教えてください。

スウェーデン代表、アレクサンデル・イサク選手（26）：

とにかく強いチームで組織的に戦える。



遠藤キャスター：

ーーそんな強い日本とスウェーデンはどうやって戦う？

アレクサンデル・イサク選手：

逆に教えてほしいよ。

実は、はぐらかされてしまいました。

ただ、多くを語らないイサク選手、それだけ日本を警戒しているというふうに個人的に感じました。