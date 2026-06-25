浜岡原発の再稼働審査を巡る、データ不正問題に揺れる中部電力。6月25日の株主総会で、会長と社長らの選任案が可決されました。

【写真を見る】中部電力の株主総会 浜岡原発データ不正問題でトップが陳謝 会長・社長らの取締役選任案が可決 再任の林社長｢いまやるべきは徹底的な事実解明｣ 第三者委員会の調査結果で自身の進退を判断

（株主）

「企業のトップとして、どう対応するか興味がある」

「勝野会長と林社長は、辞めるのが筋ではないかと」

25日、名古屋で開かれた中部電力の株主総会。勝野哲会長と林欣吾社長が、浜岡原発のデータ不正問題について「信頼を裏切る結果となったことを、心から深くお詫び申し上げる」と謝罪しました。

株主総会の焦点…トップ2人の取締役の再任について

浜岡原発の再稼働審査を巡っては、中部電力が耐震設計の「基準地震動」のデータを不正に操作し地震の揺れを小さく見せていた疑いがあり、問題が明るみに出てから初めての株主総会の焦点は、勝野会長と林社長トップ2人の取締役の再任について。

投資家へ賛否を助言するアメリカの大手企業は、中電トップ2人の再任に「反対」を推奨。



実際に、一部の株主からは異例となるトップ2人の取締役解任案も出されましたが否決され、中電側が出した勝野会長と林社長ら9人の取締役の選任案が可決されました。

（株主）

「林社長や勝野会長に『やめろ』『責任取れ』など、いつもと違った怒号が飛んでいた。もう1回信用を得る会社になってほしい」



「退任するのは簡単。原因と対策を明確にして、次の世代につなげてほしい」

「いまやるべきは徹底的な事実解明」

株主総会の後に開かれた取締役会で、社長に再任された林社長は…



（中部電力 林欣吾社長）

「非常に厳しい意見もあった反面、期待と叱咤激励も同時にあった。非常に心強いと思っている」

「いまやるべきは徹底的な事実解明」と述べ、早ければ夏ごろに出される第三者委員会の調査結果を見て、自身の進退を判断する考えを改めて強調。



また、閉鎖性が指摘されている原子力部門に初めて、人事戦略を担う社員を7月1日付で配置することを明らかにしました。