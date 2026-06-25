佐野ひなこ「Mリーグ」でドラフト指名される
【モデルプレス＝2026/06/25】Mリーグチーム「セガサミーフェニックス」の公式X（旧Twitter）が、25日に更新された。女優でプロ雀士の佐野ひなこを指名したことが発表された。
【写真】佐野ひなこを指名した麻雀チーム
「セガサミーフェニックス」は「本日開催されたMリーグ2026-27ドラフト会議において、佐野ひなこ選手を指名し、独占交渉権を獲得いたしました」と発表した。
佐野は2024年1月に最高位戦日本プロ麻雀協会のプロテストを受験し女流合格している。（modelpress編集部）
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◆佐野ひなこ「セガサミーフェニックス」に指名される
「セガサミーフェニックス」は「本日開催されたMリーグ2026-27ドラフト会議において、佐野ひなこ選手を指名し、独占交渉権を獲得いたしました」と発表した。
◆佐野ひなこ、最高位戦日本プロ麻雀協会プロテスト合格
佐野は2024年1月に最高位戦日本プロ麻雀協会のプロテストを受験し女流合格している。（modelpress編集部）
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