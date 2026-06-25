【ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2026夏】 会期：7月25日～8月16日 時間：平日 11時～19時 / 土日祝 10時～19時 開催会場：ボークス 秋葉原ホビー天国2 6F 入場チケット：550円～

ボークスは、展示イベント「ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2026夏」を東京・秋葉原のボークス 秋葉原ホビー天国2にて7月25日より開催する。

本イベントは連載開始40周年を迎えた「ファイブスター物語」のボークス立体造形展示イベント。最新のGTMから懐かしのアイテムまで、連載開始当初より手掛けて来たボークスならでは立体物が登場する。

また、会場ではイベント限定レジンキットの販売も実施。さらにECサイト「ホビー天国オンラインストア」での特別販売も7月25日21時より実施される。

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