「ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2026夏」が7月25日より開催
【ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2026夏】 会期：7月25日～8月16日 時間：平日 11時～19時 / 土日祝 10時～19時 開催会場：ボークス 秋葉原ホビー天国2 6F 入場チケット：550円～
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ボークスは、展示イベント「ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2026夏」を東京・秋葉原のボークス 秋葉原ホビー天国2にて7月25日より開催する。
本イベントは連載開始40周年を迎えた「ファイブスター物語」のボークス立体造形展示イベント。最新のGTMから懐かしのアイテムまで、連載開始当初より手掛けて来たボークスならでは立体物が登場する。
また、会場ではイベント限定レジンキットの販売も実施。さらにECサイト「ホビー天国オンラインストア」での特別販売も7月25日21時より実施される。
【4F F.S.S.展】- ボークス秋葉原ホビー天国２ (@vs_hobbytengoku) June 24, 2026
『ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2026夏』7月25日から開催！
期間中何度でもご入場いただける「特別チケット＆チケットフォルダ付き」が6月27日（土）より販売開始です！
絵柄は9種をご用意！お見逃しなく！#FSS_jp #ボークス #ホビー天国2 #akiba pic.twitter.com/aCJcaUmvuF
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