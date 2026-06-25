本編未公開のカットまで♡【乃木坂46・金川紗耶】1st写真集『好きのグラデーション』の魅力をたっぷりとお届け！

Ray㋲として、毎月可愛い姿を見せてくれるやんちゃんの1st写真集が6月30日についに発売♡ そこで今回は、発売を記念して、写真集の見どころや撮影のオフショットをたっぷりとお届けします。さらに、Rayでしか見られない本編未公開のカットもご紹介。ぜひチェックしてね！

未公開カットをチラ見せ♡ Rayでしか見られない！ 素敵なカットがあまりにも多すぎて、写真集本編には収録しきれなかった未公開カットがたっくさん……！その一部をRayで特別に公開しちゃいます♡

写真集の見どころを解説！ 情報解禁と同時に、喜びの声が止まらない金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』。そんな大注目の1冊の、見どころをご紹介！ もっと詳しく知りたいそんなあなたは、写真集公式Xも要チェック♡

Check! カバーは全部で4種類 写真集のカバーは通常版のほかに、3書店の限定カバーを含めた全4種類をご用意。全部可愛くて、どれにしようか迷っちゃう……なんて声が続出！ 通常版 楽天ブックス限定版 Sony Music Shop限定版 セブンネット限定版

Check! 書店別特典はなんと21種類 書店別の特典はB3折り目なしポスター3種、ポストカードは全部で18種類！なんと、全部が本編未掲載のカットを使用。絵柄は写真集公式Xで紹介中です♡ 一部をご紹介♡ パネル展の開催が決定！ 1st写真集の発売を記念して、全国10ヵ所の店舗でパネル展の開催が決定！4つのテーマで実施され、なんとこのパネル展でしか見られない未公開カットも掲載予定。 各書店を巡って、写真集発売を一緒にお祝いしてください♡ 開催期間

6月30日 (火) 〜 7月13日 (月)開催店舗

・HMV＆BOOKS SHIBUYA

・タワーレコード渋谷店

・SHIBUYA TSUTAYA

・紀伊國屋書店 新宿本店

・ヨドバシマルチメディア京都

・TSUTAYA EBISUBASHI

・紀伊国屋書店 梅田本店

・ジュンク堂書店 名古屋店

・コーチャンフォー 新川通り店

・HMV札幌ステラプレイス 詳しい情報は写真集公式Xをチェック♡

ここだけのオフショットをどっと見せ！ クロアチアでの撮影を心から楽しんでいたやんちゃんをフィルムでおさめたオフショット。撮影中のエピソードとともにご紹介します♡ 写真集1発目のカット。澄んだ青空の下で、初めてのヨーロッパに感動していたやんちゃん♡ ロケ地決定の決め手になった、クロアチアの名産・トリュフを実食！大好物に興奮中（笑）。 撮影初日には、カヌーも体験！「できるかな〜？」なんて不安そうだったけど、終始ニコニコで思いきり楽しみました！ 撮影に使用した果物のなかから、ハート型のいちごを発見。「撮って〜」とおねだり（笑）。 オリジナルのお皿を作れる体験。とっても上手なペイントは、本編でチェックしてね♡ メイク直しの瞬間を激写。撮影の疲れを感じさせない可愛いウィンク、いただきました♡ 食べてるときのやんちゃんは常に幸せそう！その笑顔にスタッフみんな癒されました♡ バスに乗っての撮影。定刻通りに来ないバスに「まだ〜？まだ〜？」と嘆く姿も可愛い♡ 24歳のお誕生日をスタッフみんなでお祝い♡ ケーキでお腹いっぱいのやんちゃんでした！

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海