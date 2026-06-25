本編未公開のカットまで♡【乃木坂46・金川紗耶】1st写真集『好きのグラデーション』の魅力をたっぷりとお届け！
Ray㋲として、毎月可愛い姿を見せてくれるやんちゃんの1st写真集が6月30日についに発売♡ そこで今回は、発売を記念して、写真集の見どころや撮影のオフショットをたっぷりとお届けします。さらに、Rayでしか見られない本編未公開のカットもご紹介。ぜひチェックしてね！
情報解禁直後から大注目！金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』
いよいよ6月30日発売♡
Ray㋲として、毎月可愛い姿を見せてくれるやんちゃんの1st写真集が6月30日についに発売♡
ここでは、写真集の見どころやクロアチア撮影のオフショット、そして、特別にRayでしか見られない本編未公開のカットまで、余すところなくお届けします！
未公開カットをチラ見せ♡
Rayでしか見られない！
素敵なカットがあまりにも多すぎて、写真集本編には収録しきれなかった未公開カットがたっくさん……！その一部をRayで特別に公開しちゃいます♡
写真集の見どころを解説！
情報解禁と同時に、喜びの声が止まらない金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』。そんな大注目の1冊の、見どころをご紹介！
もっと詳しく知りたいそんなあなたは、写真集公式Xも要チェック♡
Check! カバーは全部で4種類
写真集のカバーは通常版のほかに、3書店の限定カバーを含めた全4種類をご用意。全部可愛くて、どれにしようか迷っちゃう……なんて声が続出！
Check! 書店別特典はなんと21種類
書店別の特典はB3折り目なしポスター3種、ポストカードは全部で18種類！なんと、全部が本編未掲載のカットを使用。絵柄は写真集公式Xで紹介中です♡
一部をご紹介♡
パネル展の開催が決定！
1st写真集の発売を記念して、全国10ヵ所の店舗でパネル展の開催が決定！4つのテーマで実施され、なんとこのパネル展でしか見られない未公開カットも掲載予定。
各書店を巡って、写真集発売を一緒にお祝いしてください♡
6月30日 (火) 〜 7月13日 (月)開催店舗
・HMV＆BOOKS SHIBUYA
・タワーレコード渋谷店
・SHIBUYA TSUTAYA
・紀伊國屋書店 新宿本店
・ヨドバシマルチメディア京都
・TSUTAYA EBISUBASHI
・紀伊国屋書店 梅田本店
・ジュンク堂書店 名古屋店
・コーチャンフォー 新川通り店
・HMV札幌ステラプレイス
ここだけのオフショットをどっと見せ！
クロアチアでの撮影を心から楽しんでいたやんちゃんをフィルムでおさめたオフショット。撮影中のエピソードとともにご紹介します♡
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海