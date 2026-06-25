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新体制timeleszとして2作目のCDシングル「消えない花火」のMusic Videoが25日、公開された。

【動画】公開されたtimelesz「消えない花火」ミュージックビデオ

「消えない花火」は、新体制初のポップバラードシングルとなり、出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴の一曲で、“花火は消えゆくものだけど、一緒に過ごした想い出は心の中に生き続ける”という切なくも温かいテーマを描いたラブソングとなっている。

Music Videoは、「消えない友情」をテーマに、timelesz８人のひと夏の感情を切り取ったストーリー仕立ての内容になっている。河川敷で走り回ったり、バーベキューをしたり、みんなでプールに飛び込んだり、 “夏のきらめき”を詰め込んだ自然体で美しい映像が印象的な作品だ。

さらに今作の目玉はタイトルにちなんで、実際に約500発の花火を打ち上げて撮影している点だ。打ち上げ花火を背負っての振付シーンや、花火を眺めてはしゃぐtimeleszの自然な姿を切り取ったシーンが、楽曲の持つ切なくも温かい世界観をさらに引き立てている。

また、7月29日に発売されるCDの「初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤」の3形態同時予約購入特典として、「消えない花火」Music Videoのソロバージョンをストリーミング視聴できる。メンバーそれぞれの魅力を存分に堪能できる映像となっている。