唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組を首位で突破した。これにより、Ｆ組の日本は、２位突破で決勝Ｔに進めば、ブラジルと１回戦で対戦することになった。

ブラジル史上最多５度の優勝を誇るが、頂点に立ったのは２００２年日韓大会が最後で、近年は迷走が続く。今回の南米予選は５位で通過。「王国」で史上初の外国人監督となった名将・アンチェロッティ氏（６７）の下、復権を果たせるか。

イタリア出身の名将はスター選手をまとめる手腕に優れる。抜群の突破力を誇り１次リーグ３戦全てゴールを決めたＦＷビニシウスや、左利きの技巧派ＦＷラフィーニャ、レジェンドＦＷネイマールらがうまくかみ合うかどうかがポイントだ。守備はベテランのＧＫアリソン、ＤＦマルキーニョスが柱だ。

◇ブラジル ２３大会連続２３回目。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝で５回。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将は６０人近くの選手を呼びテスト。ビニシウス、ラフィーニャを中心にゴールへ迫る。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。