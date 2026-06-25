「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が25日、自身のインスタグラムを更新し、結婚15周年を迎えたことを報告した。

綾菜は「結婚15周年を迎えました」とし「私達は全く忘れていたら奈々ちゃんに言われて気付いた！」と、親友のタレント・鈴木奈々に言われて気付いたと明かした。

また、「すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました」と、こちらも仲の良い歌手・氷川きよしからの贈り物が届いたと報告。「冬はカトちゃん風邪引かないように毛布くれたり野菜を沢山くれたり優しすぎる人です カトちゃんの事を毎回『ご主人』という。笑 真心ありがとう そして、フルーツを送ってくれたサオリン、あやちゃん、ななちゃんもありがとう」と感謝した。

綾菜は、23歳だった2011年6月23日に、1年の交際を経て45歳上の茶と結婚した。45歳という大きな年齢差のため、財産目当て、保険金目当てなど、綾菜さんには心ないバッシングが殺到した。だが、その後綾菜は食育アドバイザーや生活習慣病予防アドバイザーなど、食や介護に関連する数々の資格を取得するなど、夫の生活を支え続け、今では批判の声もなく、応援の声も多いという。

フォロワーからも「おめでとうございます」と祝福の声が寄せられていた。