二宮和也（43）が25日、TOHOシネマズ日比谷で行われたイベント「シークレットシネマ」に初代アンバサダーとして登壇した。映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」を、当日までタイトルを伏せて上映する特別イベントで「二宮が”人生の1本“として何の作品を選んだのか？」が上映で分かるイベント。その壇上に立ち「映画界で随分な立ち位置にいるんですね。恐ろしい…いやぁ、もう、ごめんなさい」と照れ笑いを浮かべた。

また、今後、映画を撮りたいか？ と聞かれると「映画、配信、ドラマ、演劇もそう。俯瞰（ふかん）するものにはチャレンジしたい」と答えた。さらに、どんな映画を撮りたいか？ と聞かれると「いろいろ考えますね。いろいろな映画が存在している。幅を広げる意味もそう。作品としてうまく段取りができれば、無声映画はやってみたい」と答えた。さらに「（現代は）情報量が多い。音が出てテロップが出る。テレビで音が出ないのは異常事態…映画館で無声はやってみたいなと。チャレンジかなと」とも語った。

シークレットのため、作品名は明かさなかったが「こぢんまりと皆が集まって、共犯関係を結ぶ最初のきっかけかと思った。企画にのっとった作品を選ばせていただいたら（舞台あいさつが）300以上、全国でも配信。自分が出たのを、選んでおけば良かった。こんなに大規模になるなら…ちくしょうですね」と、自身の出演作は選ばなかったことを惜しんだ。

「シークレットシネマ」は、映画館に年間動員2億人を目指す「映画館に行こう！」実行委員会が、取り組みの一環として、25年に「第一回 映画業界若手戦略会議」を実施。若手の映画業界人が話し合った同会議で選出された企画として開催が決まった。二宮は「正直な話、嫌ですよ。こういうのって映画偏差値…こいつのセンスが問われるじゃないか？ スカされる感じで…オファーをいただいた時、想像するわけですよ。嫌だなと」と、オファーを受けた際の思いを振り返った。それでも、二つ返事で引き受けた裏の思いを聞かれると「若い方々が、こういうことをやるのって、40代に入ったから嫌とは言えないな、と」と心中を明かした。