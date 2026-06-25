悪気がないからこそ、なぜか心に残ってしまう

努力して変わった姿を、誰かに気づいてもらえた瞬間はうれしいものです。特に40代以降のダイエットは、思うように結果が出にくく、「続けること」自体が大変です。変化に気づいてもらえたときの喜びは、なおさら大きく感じられます。しかし、相手に悪気がないからこそ、素直に喜べない瞬間もあるようです。



【漫画】6kg落としました！→正直すぎる義母の反応は？（全編を読む）

「思ったことをそのまま言う」義母の反応が少し気になっていた

40代のFさんは、「少しでも見た目を良くしたい」と食事や運動を見直し、数カ月かけて6kgの減量に成功しました。



「40代になってから本当に痩せにくくなったので、自分ではかなり頑張ったと思います」



そんな中、久しぶりに義母に会いました。



義母は昔から、思ったことをそのまま口にするタイプ。「少し太った？」「睡眠不足なの？クマができてるわよ」と、見たままを臆せず言う人でした。



そのためFさんも、「痩せたことには気づくだろうな」と思っていたそうです。



そして実際、義母は顔を見るなり驚いた様子で言いました。



「えっ、すごく痩せたね！」



努力に気づいてもらえたうれしさに、Fさんは少しホッとしたといいます。



ところが、その後の言葉は予想以上に率直でした。



「前は結構すごかったもんね」―始まった“過去の私レビュー”

義母は続けてこう言ったそうです。



「本当に良かった。前はすごく太ってたもんね」



さらに、



「顔がすっきりしたね〜、前はパンパンではち切れそうだったもんね」

「お尻も大きくて、歩く姿が重そうだったよ」

「かわいい服着てるのに、背中の肉が目立ってたから。今はスッキリして体のラインもきれいよ」



と、以前の体型について次々と言葉が続いたのです。



義母に嫌味がないことはFさんも分かっています。もともと“見たままを言う人”なので、本人としては率直な感想を口にしただけなのでしょう。



義母はお世辞を言うタイプではありません。そのため、痩せたことに気づいてもらえたうれしさはあった一方で、 「そんなふうに見えていたんだ…」と、以前の自分を否定されているような気持ちにもなったといいます。



「悪気がないのは分かるんです。でも、『そんなにだった？』と少し複雑でした」



夫に話すと、「母さん、見たまま言ってるだけだから。悪気ないよ」と、あっさり片づけられてしまったそうです。



Fさんとしても理解はしているものの、「今の姿だけ見て褒めてほしかった気もする」と、小さなモヤモヤが残ったといいます。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）