timeleszが、7月29日にリリースするCDシングルより、表題曲「消えない花火」のMVを公開した。

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今作は、新体制となったtimeleszにとって2作目のCDシングルにして、初のポップバラードシングル。出会いの奇跡を花火になぞらえた楽曲で、“花火は消えゆくものだけど、一緒に過ごした想い出は心の中に生き続ける”というテーマを描いたラブソングだ。

MVは「消えない友情」をテーマに、timeleszの8人によるひと夏の感情を切り取ったストーリー仕立ての内容となっている。河川敷で走り回る姿、バーベキューをする姿、プールに飛び込む姿など、“夏のきらめき”を詰め込んだ自然体の映像が印象的な作品だ。

また、タイトルにちなんで実際に約500発の花火を打ち上げて撮影。打ち上げ花火を背負っての振付シーンや、花火を眺めてはしゃぐtimeleszの自然な姿を切り取ったシーンが、楽曲の持つ切なくも温かい世界観を引き立てている。

なお、今作の初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態同時予約購入特典として、「消えない花火」MVのソロバージョン（ショートサイズ／8種）をストリーミングで視聴できる。

（文＝リアルサウンド編集部）