6月26日に全国公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本編映像「謎の妖怪!?編」と新場面写真が公開された。

参考：福田雄一総監督『新劇場版☆ケロロ軍曹』本編冒頭映像公開 アニメ版の歴史を振り返る

1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルに てアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を発表。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作が公開される。

公開された本編映像と新場面写真では、渋谷に突如大発生した“謎の妖怪”たちが大発生渋谷から全国へと広がる新たな侵略者の脅威に対し、ケロロ小隊が立ち上がる姿が描かれている。映像では、日向家のバカンスに置いていかれ、ショックで干からびるケロロのもとに、「渋谷に謎の妖怪が大量発生した」という連絡が入る冒頭シーンが確認できる。侵略者であることも忘れ、日向家に居候して暮らしているケロロ軍曹。沖縄・宮古島へバカンスに向かった日向家の冬樹、夏美、秋だったが、チケットが取れなかったケロロとギロロ伍長は留守番をすることに。ショックで動けなくなっていたケロロのもとへ、沖縄にいる冬樹から「渋谷に謎の妖怪が大量発生し、パニックになっている」との連絡が入る。また、テレビで渋谷に突如現れた妖怪たちが道行く人々に襲いかかる様子も。ギロロは「この妖怪たちは決められた腕時計をしなければ見えないと聞いたが……」と事前に調査していた情報を口にする。「とにかく（地球侵略の）先を越される前に渋谷に向かうぞ！」と、ケロロとギロロは渋谷へ出発。一方、沖縄にいる日向家の前に超巨大な旅客機が突如姿を現す様子も描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）