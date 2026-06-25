【義母を捨てる】思いやり「路頭には迷わないハズ」最初で最後の親孝行！？＜第13話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第13話 私ができること【義母ミサコの気持ち】
【編集部コメント】
在宅介護が難しくなるタイミングで、同居の嫁に介護拒否をされ、孫たちにも「これ以上の介護は……」と言われてしまう。なるべくしてなった展開なのですが、それはとても可哀想なこと。そんなチヨコさんを路頭に迷わせず、福祉につなげられたら……。これがミサコさんにできる最大限の思いやりでした。そんな思いやりすらも垣間見える、今回の「死後離婚」宣言。それを聞いたチヨコさんは、言葉にできないくらい複雑な感情に襲われたようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
在宅介護が難しくなるタイミングで、同居の嫁に介護拒否をされ、孫たちにも「これ以上の介護は……」と言われてしまう。なるべくしてなった展開なのですが、それはとても可哀想なこと。そんなチヨコさんを路頭に迷わせず、福祉につなげられたら……。これがミサコさんにできる最大限の思いやりでした。そんな思いやりすらも垣間見える、今回の「死後離婚」宣言。それを聞いたチヨコさんは、言葉にできないくらい複雑な感情に襲われたようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙