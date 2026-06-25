２４日に高崎市の駐車場で起きた殺人事件で亡くなった女性の知人とみられ、交通事故で死亡した男の自宅に警察が家宅捜索に入りました。

２４日夜、警察が殺人容疑で家宅捜索を行ったのは玉村町に住んでいた男（３４）の自宅です。警察によりますと、２４日午前４時ごろ男（３４）が運転していた車が埼玉県深谷市内で電柱に衝突する事故を起こし男はその後、死亡が確認されました。

この約１時間前、３０キロほど離れた高崎市のＪＲ高崎駅近くの駐車場で、近くに住む吉田千夏さん（２８）が血まみれで倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。

吉田さんの首には複数の刺し傷があり、現場からは刃渡り１０センチほどの刃物が見つかっています。吉田さんと男（３４）は知人とみられ男が乗って事故を起こした車は吉田さん名義のものだったということです。

警察は２５日、司法解剖の結果、吉田さんの死因が出血性ショックだったと発表しました。首とあごに１カ所ずつ刺し傷がありましたが、遺体には抵抗した際にできる目立った防御創がなく、襲われた当時の詳しい状況を調べています。