地球温暖化の大きな原因とされている二酸化炭素ですが、その二酸化炭素を活用する取り組みが始まっています。いちき串木野市の茺田酒造などは、焼酎を製造する過程で発生する二酸化炭素を利用してドライアイスを作ることに成功し、実証実験が行われました。



25日、いちき串木野市の茺田酒造で、焼酎の発酵過程で発生した二酸化炭素を使ってドライアイスを作る実証実験が行われました。茺田酒造と茨城県のカーボンクライオキャプチャー、そして鹿児島大学の共同研究で実現しました。





焼酎の工場から回収した二酸化炭素をタンクに集め、圧縮し、専用の冷凍庫で冷やします。ボタンを押すと冷やされた二酸化炭素の液体が噴出されドライアイスが出来る仕組みです。ドライアイスは、石炭や石油由来のものが多い中、焼酎の原料となる芋や麦など植物由来の二酸化炭素を使うことは、地球温暖化対策としても注目されます。（茺田酒造・茺田 光太郎 社長）「500年間の（焼酎の）歴史の中でも、発酵工程由来のCO2を活用した循環型の新しい取り組みは、今までの取り組みとしての価値と文化としての意味をプラスに変えてくれると期待している」今後、ドライアイスを必要とする医療機関や、食品会社などの声を聞きながら、まずは、いちき串木野市から販路を広げていくということです。年間200トンのドライアイス製造を目標とし安定的な供給を目指しています。