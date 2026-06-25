地元の黒毛和牛について学んでもらおうと、霧島市の小学校で「和牛少年隊」が結成されました。隊員となった子どもたちは牧場を訪れ、牛のお世話を体験しました。



霧島市福山町の「ひなた牧場」を訪れたのは牧之原小学校の5年生11人です。社会科の授業の一環で地域の特産品について学ぼうと「和牛少年隊」を結成しました。



（牧場の人)

「人間で言ったら、中学生の終わりから高校生ぐらいの子どもたちです」





約100頭の牛に1日で与える牧草の量は約500キロ。エサをやるのもひと苦労ですが、間近で見るからこその発見もあったようです。「和牛日本一」の鹿児島。立派な牛を育てるにはこうした作業も欠かせません。（牧場の人）「軽く汚れを落として、仕上げブラシでなでる」ブラッシングには汚れを落とすだけでなく、ストレスを軽減する効果もあるといいます。鼻に黒いインクを付けられた牛。一体何をしているのでしょう。(子どもたち）「へぇー！」鼻紋と呼ばれる鼻のシワ。1頭ごとに違っていて、個体の識別や証明に使われるため、採取するのも大切な作業です。子どもたちは普段体験できない畜産の仕事に興味津々の様子でした。(参加した児童)「とてもかわいかったです。また牛と触れ合いたいです」「エサの食いつきとかがすごくておなか空いているんだなってことがだいたい分かってきました」(ひなた牧場 落合弘幸さん)「まずは地元の産業である肉用牛というものに慣れ親しんでほしいことと、それと、食とか、あるいは農業とか、それと身近な仕事とかに興味を持ってほしいと感じています」「和牛少年隊」の子どもたちは11月に子牛のせりを見学するということです。